De Siervo sobre os direitos de TV da Série A: a Sky os subestima e corre o risco de desqualificação. Lega canal pronto

Durante a transmissão de rádio “Política na Bola”, o executivo da Football League avaliou as negociações com diversos apresentadores e locutores. A Sky corre o risco de ficar de mãos vazias e a Lega está enrugando

Uma conclusão emocionante para as negociações sobre os direitos de TV da primeira divisão. Numerosas declarações, sendo a última do presidente do Torino, Urbano Cairo, indicaram que a equipe estava ao alcance, com um resultado potencialmente satisfatório tanto para os clubes quanto para os demais compradores.

Enquanto se aproxima o prazo para um possível acordo (2 de agosto), o “passe” de hoje da Rádio pelo CEO da Liga, Luigi De Cervo, por outro lado, leva-nos a crer que a situação não é simples. Os três jogadores, aparentemente “fortes” de um baixo nível de competição geral de produtos, manterão classificações conservadoras, que subestimam o verdadeiro valor do campeonato. e céuE Em particular, como se concluiu que uma apresentação esparagniana maior havia sido feita, ele correria o risco de ficar completamente seco. Outro elemento da história, De Siervo relançou a premissa do Lega Canal.

A meta é fazer melhor do que nos últimos três anos

O contexto em que nos movemos é conhecido. A corrida por uma fatia dos direitos da liga de futebol da primeira divisão está levantando dúvidas entre atores de três gêneros diferentes: Dazn para streaming, Sky para pagamento e Mediaset para transmissão gratuita.

A “Política na bola” no Parlamento Gr, De Siervo, a quem lhe perguntava se “a fruta ainda está verde ou pronta a comer” respondeu: “Neste momento não existe uma concorrência forte e directa pelos mesmos feixes de direitos. Nós “Eles estão na fase final de negociações privadas que ocorrerão até o final do mês, e Dazn, Sky e Mediaset ainda estão em campo e os jogos ainda estão bastante abertos. Cada um deles conhece a lacuna entre seu lance atual e qual poderia ser o lance vencedor. Tratar-se-á de aproveitar ao máximo os próximos 10 dias.” . O objetivo da Lega Serie A é que os direitos de venda para os próximos três, quatro ou cinco anos tenham um valor maior a cada ano do que o atual. A última venda rendeu US$ 927 milhões à Lega Calcio para a Serie A e cerca de US$ 50 para a Coppa Italia. “Nosso objetivo – disse De Siervo – é elevar esses dois valores e, assim, passar a marca de um bilhão.” O CEO da Lega Serie A especificou: “A demanda oficial estava entre 1 bilhão e 150 e 1 bilhão e 200. A discussão se resume justamente ao fato de que as emissoras que agem em seu próprio interesse tentam economizar o máximo de energia possível. o fato de não haver concorrentes diretos Felizmente Enquanto isso, uma das especializações no combate à pirataria audiovisual virou lei estadual, que promete ser mais avançada, mais moderna e mais eficaz, lutamos contra essa questão há anos. De Siervo usou uma bela metáfora: “Temos que parar de subir em uma árvore para assistir a um jogo de fora do campo, é um preço justo a pagar para torcer pelos nossos clubes”.

Possível arrependimento

Voltando às negociações com os intermediários, referindo-se ao posicionamento da Sky, o gerente disse: “Todas as negociações privadas funcionaram para que nossas necessidades e as das três operadoras fossem compreendidas. Uma das três configurações possíveis prevê ter duas operadoras e excluir um player histórico , que optou por fazer investimentos diferentes trocando de dono. Todos vão se arrepender de termos crescido juntos, mas temos que nos preparar para esse tipo de cenário. É uma das hipóteses em cima da mesa, mas só depende disso. Mas o grande O trabalho que a liga tem feito é colocar as emissoras em posição de decidir se continuarão a desempenhar um papel de destaque na história do futebol italiano. A esperança é que cada um dos três parceiros encontre os recursos necessários para garantir que a Série A seja transmitida em suas telas”, acrescentou Di Cervo. Ele então explicou como “A boa notícia é que começamos muito antes do último. Também conversamos sobre formas muito inovadoras de apresentar o torneio, e me lembro de todas as partidas que foram disputadas ao vivo no sábado à noite, o que seria uma novidade extraordinária.”

Luigi De Cervo (foto de Presse)

Hipótese do canal Lega. oferta “surpresa” pronta

Não organizamos apenas torneios, fazemos entretenimento e estamos realmente configurados como uma verdadeira empresa de mídia capaz de criar conteúdo que mantém nossos fãs envolvidos, incluindo Youtube e Metaverse. “Se não tivermos que desistir dos direitos até o verão de setembro, começaremos com as atividades de preparação de nossa oferta de conteúdo”, explicou o CEO da RAI Broadcasting. “Muito já foi dito e feito no canal Lega. Estamos adiantados porque a liga se prepara para lançá-lo no mercado nos próximos 12 meses. Se o ponto sintetizador não for encontrado em jogo, acrescentou o gerente – poderemos preparar uma oferta com conteúdo Surpreendentemente, que no começo é uma situação complicada mas depois nos tornará independentes de linhas de broacaster que não o fazem. Tenham sempre linhas parecidas com as nossas. Lançando um projeto único e ter um relacionamento direto com nossos fãs “é um importante esforço empresarial”, enfatizou De Cervo.

De zero a cem, quantas chances há de canal Lega? O gerente respondeu: “Estamos em 50% – e isso apesar do bom trabalho que o comitê e eu fizemos vendendo os direitos. Acho que a TV acha que pode tirar vantagem dessa falta de competitividade. São três assuntos importantes, mas eles competem por pacotes diferentes, eles têm aspirações diferentes.

Reino da Arábia Saudita? Eles contribuem para o crescimento do nosso esporte

Pecunia non olet. Liga Bin Salman? “É quase fisiológico que alguns países se envolvam com o mundo do futebol, como aconteceu no passado com China e Estados Unidos. Agora tem a Arábia Saudita. São países importantes que vão contribuir para o crescimento da liderança do futebol no mundo . É natural que eles tenham os recursos que estão tentando preencher a lacuna, mas estamos falando de um número limitado de jogadores.” “Em termos de tamanho, não é um problema, e em termos de clubes individuais acho que é uma vantagem porque em alguns casos alivia os orçamentos de algumas equipes. Acho que os sauditas vão fazer investimentos para sobreviver, não que a China seja efêmera”, acrescentou o CEO da Serie A, em linha com o que também Urbano Cairo afirmou sobre o assunto.

A vitória no Campeonato da Europa de Sub-19 confirma que a Itália está viva

Depois de perder várias finais neste verão, nosso futebol finalmente conseguiu conquistar um título continental. De Cervo felicitou o treinador da Azzurra, que venceu Portugal no jogo decisivo do Campeonato de Sub-19 disputado em Malta: “Parabéns ao treinador Pollini e a todas as equipas que têm apostado nos nossos jovens talentos. ‘O futebol está de volta’ digo com um slogan. Já disputámos três finais europeias e hoje temos a confirmação de que o futebol italiano continua vivo e pronto para revelar talentos como há 20 anos.” Ele também fez alguns comentários sobre os jogadores individualmente. “Cayode? Aquilani e Fiorentina fizeram um ótimo trabalho com os jovens jogadores, uma bela imagem de uma Itália multiétnica no futebol e além”, acrescentou Di Cervo. “Chegar ao final das competições é importante, o sistema italiano é um sistema saudável que produz talento. Quem joga na Itália se desenvolve e é por isso que jogadores que jogam bem no nosso torneio passam a interessar a outras seleções.”