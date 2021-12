O irmão mais velho Phoebe, Jessica Selassie chora por Alessandro e discute com Sophie: ‘Você sabia que eu o amava’

A chegada do ex-pretendente criou uma competição entre os dois amigos. O momento de desespero de Jessica na casa VIP do Big Brother.

Acesso Alessandro Bacciano, o ex-pretendente de homens e mulheres com olhares charmosos e sorriso deslumbrante, sem dúvida acendeu muitas dinâmicas entre as mulheres de uma casa. Por ocasião do Eid Sufi noite passada, última, Jessica E. Sully, Freqüentemente, eles se aproximavam do antigo Marrocos da sedução de uma forma atraente. No Twitter, muitos comentaram sobre a noite gelada como se fosse fora de homens e mulheres Alessandro Ele tinha que escolher a mulher com quem passá-lo. Mas no final da noite, Desequilíbrio de Bacciano com Sorge Pise no freio em ambos Sufi que isso Jessica, Certifique-se de não se importar com os dois. Alessandro Ele admitiu que queria vencer Soleil Mesmo que o último o pare, ele cai sobre seu namorado do lado de fora, o misterioso “Super Homem”. Enquanto isso, uma rivalidade surgiu entre os dois amigos: Jessica E. SophieAmbos estão interessados ​​em conhecimento Alessandro. hoje Sufi, convencido de que o ex-noivo só queria tentar com ela, mas ela se recusou a pensar Gianmaria e Jessica. Mas isso é um equívoco porque, como mencionamos, Alessandro Parece ser esperado muito mais alto Soleil.

JéssicaEm um momento de desespero, eu respirei com ela Sufi. Aqui estão as palavras da princesa etíope citada por Bessi:

“Não adianta você me dizer ‘Vou me afastar se estiver interessado, amizade em primeiro lugar’, porque não é o caso. Porque você diz uma coisa com palavras, mas na verdade faz outra. Você sempre esteve lá enquanto brinca. Como. Nós mulheres sabemos se um homem se interessa, o mesmo vale para os homens e ele entende. Você sabe desde o primeiro dia que Alessandro está interessado. Se você o amasse, pararia agora? Não, chega. “

Então Sophie tentou tranquilizar Jessica: ‘Querida, não é como se você tivesse vindo aqui apenas em busca de amor. Então, considere que você me tem e que sempre vou colocá-lo antes de todo mundo. Não vejo isso para você, porque não vai te fazer feliz. Talvez você precise de uma pessoa profunda. Eu realmente te amo irmã para mim, você também estará fora. Eu te conto tudo, nunca vai acontecer comigo, e eu juro por minha mãe, que vou mentir para você ou dizer bobagens. Se você me disser que ama Alessandro, paro. Bem, estou curioso, mas estou evitando, por você e Jian e por mil motivos. ”

a Selassie e então irromper em lágrimas:

“Estou cansado de ser feliz pelos outros. Acho que é natural que eu goste de estar com alguém que me interessa. Não deveria basear este caminho no amor? Vim aqui de propósito. caminho do amor, no estrangeiro não encontrei ninguém e tava esperando aqui dentro. Aí de 10 homens, 8 homens se casaram, se você acha que é normal. Me sinto só, todo mundo desaparece depois da hora do almoço e não sei com quem ficar. Chegou Meri Biagio, Lulu com Manuel, e você comigo agora e não sei muito o que fazer. Ninguém me quer, ninguém me toca. Nunca conheci ninguém, tive que rejeitar Eu mesmo.”

