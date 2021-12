James Franco quebra o silêncio e fala sobre o escândalo sexual que o oprimiu

James Franco voltar para falar sobre isso O escândalo sexual que o varreu há alguns anos. O ator foi acusado de assédio sexual logo após sua vitória em Globos dourados Em 2018. Cinco mulheres (incluindo quatro estudantes da escola de teatro) o processaram por fazer com que elas e outras meninas se despissem durante as audições e simulassem atos sexualmente explícitos.

O caso agora está encerrado: de fato, no início de 2021, Franco chegou a um acordo especial com seus acusadores (Pessoas por um valor de mais de dois milhões de dólares, que foi aprovado em fevereiro passado). Agora o ator está de volta ao assunto durante uma entrevista no rio com Podcast de Jess Cagle Ela admitiu seu vício em sexo para viver o relacionamento em silêncio Isabelle Pakzad, que vem acontecendo desde novembro de 2017, e não negou ter relações sexuais consensuais com alguns de seus alunos.

“Já tive namoradas – disse ele – mas nunca fui fiel. Traí todas elas antes de Isabel.” Em seguida, acrescentou: “Mas eu não queria machucar ninguém”.

Aí, detalhadamente, disse que dormir com algumas das alunas “foi um erro. Mas, como eu disse, não foi por isso que comecei as atividades escolares e não fui eu que escolhi as pessoas que iam às aulas. . Portanto, não havia nenhum plano meu. ”

“Já houve situações em que estive em um relacionamento consensual com um aluno e isso não precisava acontecer – acrescentaram o ator e o diretor – na época eu não estava claro, eu disse. Então, acho que meus critérios foram : Se for consensual, acho que está tudo bem. Somos todos adultos, então … “.

Segundo Franco, essas situações estão relacionadas ao seu estado psicológico e físico alterado devido ao uso abusivo de álcool e outras substâncias. Ela explicou: “Eu estava lidando com coisas, assim como meu vício. E usei o caminho da reabilitação para começar a olhar a situação e mudar minha identidade.”

um dos acusados, Sarah Tether KaplanApós as observações, ele twittou: “Não faz sentido se desculpar até que ações concretas sejam tomadas em nome dos sobreviventes. Impor uma multa geral com ‘Sinto muito’, ‘Eu estava errado’, ‘Eu amo mulheres’, etc. não ajuda as pessoas que foram feridas. Quando os agressores excluem as vítimas de seus discursos, eles causam uma dor ainda maior. Manter o sobrevivente do julgamento continua sendo um problema real. ”