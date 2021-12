Programas de TV hoje à noite, quinta-feira, 23 de dezembro de 2021: noticiário de entretenimento na TV

Participar tweet Participar Participar o email



Hoje à noite na Rai 1 às 21h25 The Voice Senior O talento é transmitido excepcionalmente na quinta-feira, o talento liderado por Antonella Clerici (58) continua com um novo episódio dedicado a audições no escuro. No final desta primeira fase, cada um dos quatro treinadores (Dementino, Gigi Di Alessio, Orita Berti e Loredana Berti) terá cada um 12 vocalistas no seu plantel.

Esta noite no Raio 2 às 21h20 Natal Eterno Megan (Erin Cahill, 41) está apaixonada pelo passado. Ele trabalha como guia turístico em uma vila histórica e gosta de contar aos visitantes a história de seu proprietário Charles Wheatley (Ryan Paify, 37), um inventor que viveu no início do século XX. Um dia, Charles começou a estourar em 2020 e teve uma queda por Meghan.

Esta noite no Ray Tree às 21h20, uma cidade secreta Começou a nova versão do Corrado Augias (84). Três “heróis”, Berlim, Gênova e Istambul. Partimos da capital alemã, que viveu muitas vidas diferentes. A história varia de Magda Goebbels e Marlene Dietrich, e de Baader-Meinhof a The Fall of the Wall.

Hoje à noite na Rete 4 às 21h25, The Family Man Nova Iorque. Jack (Nicolas Cage, 57) é um rico empresário que possui uma cobertura em Manhattan. Na véspera de Natal, ele acorda em Nova Jersey, em uma nova casa, ao lado de Katie (T Leonie, 55), sua noiva há muitos anos. Jack também descobre que tem uma garota e um novo emprego: vendedor de pneus …

Esta noite no Canale 5 às 21h20 Queda Livre – Campionissimi O segundo encontro no horário nobre com audição de Jerry Scotty (65). Também esta noite, no slot central encontramos um grande herói das edições anteriores: para desafiá-lo, existem 8 outros heróis do passado e dois VIPs. Os vencedores dos três primeiros episódios se reunirão na transmissão final no Dia da Epifania.

Esta noite na Itália 1 às 21h20 Now You See Me 2 Já se passou um ano desde que os Quatro Cavaleiros ganharam popularidade ao escapar de uma investigação do FBI. Atlas (Jesse Eisenberg, 38) e os outros estavam cansados ​​da inatividade. E logo eles foram incumbidos de adquirir um software capaz de roubar os dados de quem o usa.

Hoje à noite no La 7 às 21:15 COMA ORE DE AMOR (EUA 2010) Por Ryan Murphy Com Julia Roberts e Javier Bardem Após o divórcio, Liz Gilbert quer quebrar velhos hábitos. Para fazer uma mudança drástica em sua vida, ele decide embarcar em uma viagem ao redor do mundo.

Esta noite na TV 8 às 21h30 Natal com arcos (2012) Com Silvio Orlando, Alessandro Gasman Para evitar ser preso por um velho amigo que se tornou policial, Alex inventou que havia roubado um carro para tratar de seu filho doente. Mas a história não se sustenta e os problemas começam …

Hoje à noite em Nove às 21h15 – JOGO DE ENDER DE ENDER (EUA 13) Gavin Hood com Asa Butterfield Earth é ameaçado por uma raça alienígena. O coronel Graff promove os chefes e treina os jovens mais promissores. Suas previsões se concentram em Ander Wijn, de 12 anos.

Hoje à noite na Mediaset 20 às 21h Jogos Vorazes – A MENINA DE FOGO (US 2013) Com Jennifer Lawrence Katniss e Peta, eles devem percorrer várias regiões e a menina percebe que as pessoas estão prontas para se rebelar. Enquanto isso, Snow se prepara para a 75ª edição dos jogos …

Esta noite no Ray 4 às 21h20 no ar (EUA, 1997) de Simon West com Nicolas Cage, Cameron Poe embarca em um vôo para transportar prisioneiros que o trouxeram de volta para sua família por bom comportamento. Mas logo após a decolagem, um criminoso sequestrou o avião.

Programas de TV no Al Rai 1

6,00 RAINEWS 24 / 7.00 TG1 TV NEWSAPPER

7.10 Onomatina – Tg1

9,55 histórias italianas

11,55 É sempre o meio do dia!

13.30 TG1.0 Jornal de TV

14h hoje é outro dia

15,55 paraíso feminino

16.45 TG1 TELEGIORNALE / 16.55 TG1 Economy

17.05 viver a vida

18,45 Herança

20.00TG1 TV jornal

20,30 Usual Desconhecido – Rendimento

21,25 Big T. Vote

23h55 Esperando hoje à noite em … Nápoles

0,15 Overland 22

Programas de TV no Al Rai 2

6,00 Ele disse a verdade

6,20 Desperate Housewives

7,00 Charlie’s Angels

7.45 me chame de Anna

8.30 TG2.0 TV Newspaper

8.45 RADIO2 SOCIAL CLUB

10,00 TG2 – Histórias

10.55 TG2 FLASH / 11.00 TG SPORT DAY

11,10 Fatos

11.55 Cerimônia de premiação tricolor dos Jogos Olímpicos de Inverno

13.00 TG2 / 13.30 TG2 Todas as belezas estão lá

13,50 TG2 Medicine 33

14h00 Meus pastéis de Natal

15,30 Ele disse a verdade

17h15 Uma palavra é demais

18.00 Parlamento TG / 18.1O TG2 LIS

18.15 TG2 TELEGIORNALE / 18.30 TG SPORT NOITE

18,50 sangue azul

19,40 touro

20,30 TG2 TELEGIORNALE / 21,00 TG2 POST

21,20 anos grátis

23,00 anos 20 noites

Programas de TV em Ray Tree

7,00 TGR Bom dia Itália

8,00 ágoro

9,45 Agora Extra

10h30 Raio do Parlamento – Espaço livre

10,40 elixir

12,00 TG3 TELEGIORNALE / 12,25 TG3 OUT TG

12,25 Quantas histórias

12.55 Caro marciano

13.15 Histórias passadas e presentes

14.00 REGION TG / 14.20 Jornal de TV TG3.0

14,50 TGR LEONARDO / 15,05 TGR AFFARI

15,15 TG3 LIS / 15,20 PARLAMENTO RAI

15,25 Rex Comissário

16.05 Esperando por Geo

17h00 geo

19.00 TELEGIORNALE TG3 / 19.30 REGION TG

20,00 BLOB

20,30 O que está acontecendo?

20,45 lugar ao sol

21.20 Cidades Secretas

23h30, jornal de TV TG3.0

23h45 Strheler, como está a noite?

Programas de TV online 4

6.10 Sozinho finalmente

6,35 TG4 Última hora – AM

6,55 Itália esta noite

7,45 Vice MIAMI

9,40 Juntos pela força

12h00 TG4.0. Jornal de TV

12h30 o segredo

13h00 A senhora de amarelo

14h00 Contador do fórum

15h30, Região 21 de Hamburgo

16.10 Hero

19h00 Jornal de TV TG4

19h00 Tempestade de amor

20h30 Itália esta noite

21,25 Homem de família

0.05 A morte te deixa bonita

Programas de TV no Canal 5

6,00 página inicial do TG5

8,00 TG5 da manhã

8h45 cinco notícias

11h00 Fórum

13h00 Jornal de TV TG5.0

13,40 lindo

14.10 Uma vida

14,45 homens e mulheres

14.45 Natal de Corgi

16.40 BIG BROTHER VIP Reality

16,50 O amor está no ar

17h35 notícias das cinco

18,45 Teste de queda livre

20.00TG5 Newspaper

20.40 news ticker

21.20 Free Fall – Concurso do Campeonato Very High

Programas de TV na Itália 1

6.30 Cozinha cozinha e come

6,40 TEEN TITANS GO! IL. Filme

8.15 O mundo mágico dos gansos

10.10 composto por LOONEY: VOLTAR AO TRABALHO

12.10 Cozidos e comidos – o menu

12h25 estúdio aberto

13h00 VIP Big Brother

13.15 MEDIASET DE ESPORTE

14h05 Sou Simpson

14.30 Soul – Cavalo Selvagem

16.20 O Retorno do Candidato – Papai Noel Rena

18.20 ESTÚDIO ABERTO

19,30 CSI: MIAMI

20,25 NCIS

21,20 Agora você me vê 2

23,55 Um amigo muito especial

Programas de TV no La 7

6,00 Tempo – Fars – Muroor

7,00 Notícias abrangentes

7,30 TG LA7 Telecom

8,00 tudo

9,40 notícias de última hora sobre café

11h00 O ar que transmite a notícia

13,30 TG LA7 Telecom

14.15 TAGADÀ – Tudo quando se fala de política

16.40 Tag Dock

18h00 Ghost Whisperer

20h00 Jornal de TV TG LA7

20,35 oito notícias e meia

21h15 Coma a oração de amor

24,00 Você quer começar de novo

Programas de TV na TV 8

9.45 Jornal de TV TG24

10,00 Kernel de inverno

11,45 Jornal de TV TG24

12h00… 4 restaurantes da realidade

13,00 Bruno Barbieri – 4 hotéis

14.00 ANIVERSÁRIO DE CHOCOLATE

15.45 Como faço para organizar o Natal

17h30 Outro sinal divino

19,15 Bruno Barbieri – 4 hotéis

20,30… 4 restaurantes

21,30 Natal com laços

23h30 Mude sua vida com um clique

Programas de TV em novembro

6,00 Crimes Familiares

7.15 Alta descrença

9,45 Eu vivi com um assassino

10,40 Evil Jin

11h40 A Vida Quebrada – A Longa Noite

12h40 eu vivi com um assassino

13.40 The Murderous Woman, Doc.

15,40 Crimes debaixo da árvore

17,35 Ofensas de circuito fechado

19.20 Dinheiro ou lixo – quem dá mais?

20.20 Lide com isso – permaneça no jogo

21.25 JOGO ENDER – O JOGO ENDER

23,35 de novembro

Programas de TV na Mediaset 20

6.10 Largura da Malha do Carretel de Corrente 20

6,35 perto de casa

7,15 Izombies

8,45 d. lar

10,35 incêndio em Chicago

11.20 A Teoria do Big Bang

12.15 Deus é meu amigo

14,00 Izombies

15,35 d. lar

17,25 Push-up

19.20 Chicago Fire

20.10 A Teoria do Big Bang

21h00 Jogos Vorazes – Garota do Fogo

24.00 X-MEN – Conflito Final

Programas de TV no Al Rai 4

6,30 Telefilme Médio

9,30 Equipe do selo

11h00 Rocky Blow

12,40 em média

14,15 Cidade do Crime

16h00 Telefilme do Batman

16,55 apenas para rir

17,00 AB

17.50 Rocky Blue

19,25 selo time

20,55 apenas para rir

21.20 CON AIR

23,20 negociador

Programas de TV no La 7 D.

6,00 Tg LA7

6.10 DIVA MORTA

7.50 Sonia Kitchens

8.20 Josephine Guardian Angel

10.10 Menus no Benedetta

13h15 Cozinha da Sônia

13.45 Running Anatomy

16,25 DROP DEAD DIVA

18,15 Tg LA7D

18.20 Josephine, anjo da guarda

Menus Benedetta às 20h15

21h00 Cozinha da Sônia

21,30 Gazeta Sports Awards

23,20 Mulheres na História

0,25 Sonia’s Kitchen Cooking with Sonia Pironacci

0,55 Menus Benedita

Programas de TV na Cielo

10h45 A segunda casa não esquece os documentos

11,45 Tg comprimidos

12h00 Irmão vs Irmão

13,00 Compre e venda reais

14,00 Talent Masterchef Itália

16h15. Irmãos na realidade empresarial

17.15 comprando e vendendo

18.15 AME OU INCLUA – PRENDERE O LASCIARE TORONTO

19h15 Negócios no escuro

20h15. A realidade da empresa familiar

21,15 máquinas

Programas de TV na TV 2000

7,00 Missa

7h30 do bom dia

9,45 meu médico

10h30, vamos ver claro

11h00 O que o negócio passa pela cozinha

11.55 LA / Tg 2000 / Tempo

12,20 horas de sol com Be Saluzzi

13.20 First Love Telenovela

15,00 A coroa …

15,15 nós

16h00 Telenovela do Primeiro Amor

17h30 Diário do Papa Francisco 18h00 Rosário / 18h30 TG 2000

19h30 de janeiro

20h00 Novena de Natal – Entre a maravilha e o incrível

20,30 TG 2000 / Tempo

20,55 pequena mulher

23,00 Por lei e por amor

Programas de TV no Mediaset Extra

6,00 Tekcom 24

6.05 Renovação do Big Brother

9,00 VIP Big Brother

21,10 Big Brother VIP

Programas de TV sobre o Focus

9,00 Engenheiros Nascidos, Doc.

10.00 Documento Wild Portugalo.

11,00 UNIVERSO DE RAIOS X Doc.

12h00 Coisas fora deste mundo

12,55 Big Cat Country, doc.

14,00 ANIMAIS EM JOGO Doc.

16h00 Heróis de quatro patas

17h00 Obras-primas da Engenharia Romana – Unidades

18,00 tesouros escondidos

19h00 Liberdade além das fronteiras

20.15 Coisas fora deste mundo

21.15 Os documentos misteriosos de Jerusalém

22.15 Cidades Escondidas

23h15 quando Wells teve pernas, doutor.

Programas de TV no Iris

7,00 SANDOKAN, O TIGRE DE MOMPRACEM

9,20 tubarão

11,55 marcadores

13,45 I LOVE RADIO ROCK

16,25 Alexander

19,15 Renovado

20.05 Walker Texas Ranger

21,00 Passageiros 57 – Terror alto

22.55 FUGA DA NEW YORK (EUA 1981) com Kurt Russell

Programas de TV no Ray Film

10,25 no total contra 4

12,15 tigres Mombrasim

14.00 Joe Bass impossível

16h00 Attila (Itália / França 1954)

17h30 Long Eagle Days

19,50 menina boêmia

21.10 O Mestre e o Líder – O Desafio na Beira do Mar

23,35 corpo humano boêmio