Aproveite o verão com EURES 2024: Feira Europeia de Emprego no setor do turismo e da restauração – CliclavoroVeneto

O evento de recrutamento sazonal da Rede EURES terá lugar nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 na plataforma European Business Days

A feira de emprego chega este ano à sua sétima edição Aproveite o verão com EURES 2024 ela é uma de Recrutamento juvenil Nos sectores do turismo e da restauração mais relevantes no panorama europeu, que regula Rede de eurosEm particular com a participação da EURES Itália, dos principais países do sul do Mediterrâneo (Portugal, Espanha, França, Croácia, Malta, Eslovénia, Grécia), Áustria, Bélgica, Países Baixos, Irlanda e Alemanha.

Data prevista para Nos dias 21 e 22 de fevereiro na plataforma European Business Days, O objetivo é conectar os candidatos a emprego de todos os países da UE/EEE com empregadores que operam em setores interessados ​​e que procuram empregados para a próxima temporada de verão.

O evento acontecerá em língua Inglesa Representará um Chance dupla:

para eles Empresas deste setor Será uma oportunidade para promover ofertas de emprego disponíveis, planear e realizar entrevistas de seleção online e selecionar candidatos de toda a Europa que possuam competências linguísticas, qualificações profissionais e experiência suficientes;

Será uma oportunidade para promover ofertas de emprego disponíveis, planear e realizar entrevistas de seleção online e selecionar candidatos de toda a Europa que possuam competências linguísticas, qualificações profissionais e experiência suficientes; para Candidatos Será um espaço onde poderá encontrar ofertas de emprego, contactar empresas, realizar entrevistas, obter informações sobre como viver e trabalhar nos diferentes países de destino e receber aconselhamento individual de consultores EURES sobre profissionais para o seu projeto de mobilidade.

Para participar você deve fazer login na plataforma Dias úteis europeus E Inscreva-se neste evento.

As empresas devem se registrar até 7 de fevereiro de 2024.

O pessoal da EURES Itália organizará Dois webinars informativosDurante o qual serão fornecidas informações úteis para incentivar uma melhor participação no evento:

7 de fevereiro, 16h : Um webinar destinado a Candidatos pode ser acessado mediante inscrição através Formulário de adesão personalizado;

: Um webinar destinado a pode ser acessado mediante inscrição através Formulário de adesão personalizado; 9 de fevereiro, 15h30: Webinar tem como objetivo Os chefespode ser acessado mediante inscrição através Formulário de adesão personalizado.

Para mais informações, pode consultar a página oficial do evento na plataforma European Business Days, www.europeanjobdays.eue contacte os conselheiros da rede EURES no Véneto: www.cliclavoroveneto.it/eures.