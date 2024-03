Big Brother, todos os finalistas eliminados nas semifinais na segunda-feira, 21 de março

Aqui estamos, faltando apenas alguns dias O final desta edição do Big Brother. O episódio final desta edição do reality show apresentado por Alfonso Signorini será transmitido na segunda-feira, 25 de março, encerrando uma das edições mais longas de toda a história do programa.

Justamente pela necessidade de rapidez, nas semifinais de quinta-feira, 21 de março, foram determinados o quarto e o quinto finalistas, um foi eliminado e novas indicações foram apresentadas. Resumindo, o que aconteceu nas últimas duas semanas do programa aconteceu em apenas um episódio.

Através da transmissão, o público decidiu indicá-lo como quarto finalista – o que acrescentou Beatrice Luzzi, Rosie Chen e Massimiliano Varese -Simona Tagli, enquanto Federico Massaro foi eliminado do jogo como o competidor com menor votação pelos telespectadores. O primeiro a ser eliminado foi Alessio Falcone.

Foi então aberta uma nova transmissão televisiva entre os restantes inquilinos para escolha de outro nomeado e finalista. E no final chove tanto que chove: A quinta finalista, do torneio Big Brother, que na verdade só leva mulheres à final, é… Pérola Fatero. Entre lágrimas, Mirko Brunetti ficou um pouco preocupado. Porém, Giuseppe Garibaldi, que claramente controlou demais as coisas na partida, foi eliminado. Lágrimas caíram sobre ele também, mas desta vez de decepção. Embora na realidade ele fosse o único que acreditava que poderia chegar à final.

Sergio Dotavi, Greta Rossetti e Letizia Beatrice Em vez disso, são os nomeados oficiais da noite: os três foram nomeados para um lugar na final de segunda-feira. Os principais eleitores entre eles se juntarão a Beatrice Luzzi, Massimiliano Varese, Rosie Chen, Simona Tagli e Perla Fatero. Em vez disso, as duas pessoas com menos votos serão eliminadas permanentemente do reality show no episódio final.