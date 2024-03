O irmão mais velho, Alessio Falcone, e os (deselegantes) comentários sobre Perla, mãe de Mirko, intervêm: “Como mulher, sinto-me enojado”.

Alessio Falcone nunca para de fazer as pessoas falarem sobre si mesmo. Enquanto se espera para assistir ao penúltimo episódio do Big Brother, que será transmitido hoje à noite na televisão no Canale 5, às 21h40, as palavras que o empresário napolitano “gastou” em Perla Fatero geram muita discussão.

Big Brother, as prévias desta noite: Alessio Falcone corre grandes riscos e Beatrice e Giuseppe ficam cada vez mais próximos. Finalistas e enquetes foram eliminados

Alessio Falcone e comentários sobre Perla

Na noite anterior, os homens da casa passaram a noite na suíte e se entregaram a conversas compartilhadas de bar entre amigos, fazendo comentários desagradáveis ​​a um dos rivais da casa.

Alessio, que iniciou um relacionamento com Anita em casa, volta para falar sobre Fatero.

Durante conversa com Sergio e Federico, Givino disse ter certeza de que Massaro sente interesse pela namorada de Mirco Brunetti. A modelo negou, explicando que mesmo que gostasse dela, nunca tentaria porque o coração dela já estava ocupado. Uma resposta de um grande homem, sem falar na resposta de Falcone que naquele momento quis destacar os atributos físicos de Perla, de uma forma no mínimo deselegante.

O que aconteceu

Alessio apresenta Perla como um “míssil” e depois diz que agora que ela perdeu alguns quilos, ela voltará a ser o que era na ilha da tentação, ou seja, um “animal”. Não contente, disse a Sérgio que se houvesse 5 competidores do seu calibre na casa com certeza ele teria aceitado.

– Alessio “Olha esse míssil, olha ele”

-Vídeo “Lindo”

Allie “Ela é bonita? Ele é um foguete ah e ganhou 3/4 quilo agora eh… assim que Perla sair… você viu como ele era na TI? Ele era um animal eh (buona)”

-Ved “Eu disse isso também, foi assustador.” Você não entende as palavras

#berlity #grande irmão pic.twitter.com/w1wWmBf6vb – Pérolas Perla (@vatierocomanda) 20 de março de 2024

A mãe de Mirko intervém

O vídeo daquele momento se tornou viral em muito pouco tempo, irritando muitos usuários, mas não só. Também se pronunciou Marcella Aquilini, mãe de Mirko Brunetti, que no Instagram criticou os homens que ainda tratam as mulheres como objetos. “Se eu fosse homem, irritaria meus colegas depois de ouvir comentários injustificados e deselegantes sobre as mulheres, como se fossem alguma coisa. Mas que mensagem isso envia? “Como mulher, estou realmente enojada.”