Eugenia York revela: Vítima de bullying.

Bullying e transtornos alimentares: a difícil experiência das princesas Eugenie e Beatrice de York

As princesas Eugenie e Beatrice de York, filhas do príncipe Andrew e netas da rainha Elizabeth II, enfrentaram frequentemente intimidações e críticas em relação à sua aparência física. A mídia e os odiadores nas redes sociais visaram as duas princesas, questionando seu estilo e imagem. Este interesse contínuo teve um impacto significativo na relação de Eugénia com a comida e na sua percepção de si mesma.

Eugenie admitiu que as críticas que recebeu por seu traje durante o casamento de William e Kate em 2011 tiveram um impacto negativo em sua relação com a comida. “Acho que definitivamente causou alguns problemas com a comida, em termos da minha relação com ela, ou da minha relação com a minha aparência, porque sempre era tipo, 'Essa roupa não é boa' ou 'Aquilo estava horrível aí'”. a princesa revelou. Essas críticas contribuíram para um ambiente em que Eugenia se sentia constantemente julgada e pressionada a obedecer a determinados padrões de beleza.

A Princesa também falou sobre o impacto do bullying na sua autoestima. “Suponho que isso aconteça com qualquer um, se você estiver sob os olhos do público. Acho que isso acontece em nossa família naquela idade, quando você tem 13 anos, faz um corte de cabelo estúpido e está um pouco gordo e… você sabe , todos os meninos intimidam você”, admitiu Eugenia. Essas experiências de bullying tiveram um impacto duradouro na percepção que ela tinha de si mesma e na relação com seu corpo.

Uma nova vida em Portugal: escapar à pressão mediática

Agora que Eugénia tem 33 anos, casada com Jack Brooksbank e dois filhos, decidiu deixar estes problemas para trás e começar uma nova vida em Portugal. A mudança foi motivada pelo trabalho do marido, mas também foi uma oportunidade para a princesa escapar das pressões da mídia e viver uma vida mais tranquila e privada.

Eugénia descreveu a sua mudança para Portugal como um sonho tornado realidade. A princesa disse: “É o meu sonho porque posso ir ao supermercado com minha roupa de ginástica e o cabelo preso para trás e não ter que me preocupar com isso – ninguém liga”. Esta nova vida permitiu-lhe desfrutar da família e viver de forma mais autêntica, sem a pressão constante de ter que cumprir os padrões estéticos impostos pela sociedade.

Conclusões

As princesas Eugenie e Beatrice de York enfrentaram bullying e críticas em relação à sua aparência física durante a maior parte de suas vidas. Essas experiências tiveram um impacto significativo na autoestima e na relação com a alimentação. No entanto, Eugénia encontrou refúgio da pressão mediática mudando-se para Portugal, onde poderia viver uma vida mais pacífica e autêntica. Este novo capítulo da sua vida permitiu-lhe concentrar-se na família e abraçar a sua verdadeira identidade, sem se preocupar com a opinião dos outros.