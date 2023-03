“o que eles fizeram comigo na gf”

Ele conhece as últimas notícias, tendo disparado várias delas na corrida do TG1. Agora a notícia é. Nós estamos falando sobre Atílio Romita, jornalista e ex-concorrente do Big Brother Vip. De fato, em entrevista à Nuovo TV, Romita fala sobre seu relacionamento com sua filha Alicia, sua parceira Mimma e sua experiência no reality show Canale 5, que é muito ofensivo aos autores. Segurando sua filha, o repórter de Bari diz: “Minha filha não queria me ver em um GF Vip. Ela estava certa, eles me enganaram. Os nervos de Alicia ainda estão à flor da pele, porque ela viu que o show estava me tratando tão mal . Cheguei em casa desprevenido — “Ao contrário dos meus companheiros de viagem, sem o apoio dos fãs e sem o conhecimento dos autores. Eles só me deram algum insight quando tiveram que me bater ou me colocar em apuros. Minha filha me avisou: ‘Eles ‘vai acabar com você, porque você é um jornalista com uma carreira bastante bem-sucedida'”, explica Attilio. E ele era assim.”

Em suma, quando ele tem que dar a notícia a ela, Romita não mede palavras. Assim como não faria nem ao julgar o comportamento de outro competidor, um dos protagonistas desta última versão do GFVip, ou seja Eduardo Donamaria. O jornalista afirma que o colunista do fórum proferiu vários insultos durante sua experiência na casa Cinecittà, mas nunca foi eliminado, por ser benéfico para a dinâmica do programa, por causa de seu romance com Antonella Fiordelisi. Ainda de acordo com Romita, Donnamaria havia metido em sua cabeça e foi convencida a vencer o reality show, por isso ela ostentava um comportamento arrogante e repetidamente atacava a própria Romita, chamando-a de machista e classista.

Felizmente para ele, Attilio Romita conseguiu pelo menos consertar o relacionamento com sua parceira Mimma, com quem está ligado há cerca de oito anos. Estar no GFVip abalou tudo e colocou o casal em crise, também por causa da amizade interna entre o jornalista e. Sara Altobello: “No começo ela não queria que ninguém a tocasse, mas uma noite ela flertou comigo e acabou como deveria. A partir da manhã seguinte nosso relacionamento voltou ao normal – conclui Romita – e espero convencê-la a se casar comigo por o fim do ano.