Cruzeiros fluviais para os mercados de Natal e Ano Novo, aqui onde

Uma ampla gama de cruzeiros fluviais exclusivos da AmaWaterways projetados para oferecer uma experiência de navegação 5 estrelas, com uma nova maneira de experimentar os mercados de Natal e Réveillon. Para os mercados de Natal, é possível escolher entre quatro roteiros de 8 dias diferentes ao longo do Reno e Danúbio, cruzar o coração da Europa envolto em uma atmosfera natalina mágica e visitar os mercados mais famosos; Como a excursão aos Mercados de Natal no Reno, que permite a você, começando em Amsterdã, visitar a joia mais escondida da Alemanha, com uma parada na linda Estrasburgo, e depois a Basileia.

As datas para escolher são muitas e também incluem a Imaculada Conceição.

Dois cruzeiros de 8 dias são oferecidos para a véspera de Ano Novo, com as últimas cabines disponíveis: no Danúbio com “Melodias do Danúbio”, partida em 27 de dezembro de Budapeste e no Reno com o “Reno Charmoso”, partida em 30 de dezembro de Basil. Os preços incluem tudo incluído: refeições e bebidas com serviço à la carte, todas as excursões com opção de 3-4 atividades diárias diferentes, entretenimento, Wi-Fi ilimitado, taxas portuárias, cruzeiros de Ano Novo, jantar também incluído.

As ofertas da AmaWaterways não param por aí, as vendas já estão abertas para todo o período de 2022 e 2023, com mais de 30 itinerários diferentes na Europa, África (nos rios Nilo e Chobe), Ásia (no rio Mekong) e América do Sul , a novidade absoluta de 2023.

“Com uma frota de 25 navios e mais de 30 itinerários, AmaWaterways é capaz de oferecer um produto exclusivo que vai além dos cruzeiros clássicos no Danúbio e Reno. Estamos convencidos de que neste período específico – comenta Manlio Oliviero, Presidente e CEO da Global GSA – é essencial saber Diferenciar os clientes e chegar a eles com novas propostas. É por isso que com AmaWaterways oferecemos roteiros inusitados, como os cruzeiros temáticos do vinho em Portugal, os cruzeiros com temática impressionista ao longo do Sena, os cruzeiros com o tema golfe no Danúbio ou cruzeiros panorâmicos Pitoresco em Provence.