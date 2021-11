Elimine Dançar com as Estrelas / Salvo Rego

Aí vem o veredicto final para o sexto episódio de Dançando com as estrelas 2021 NS Bianca Gascoigne e Simone de Pasquale Eles são os competidores oficialmente desqualificados esta noite. em 52% O público salvou Elvis Rigo pela segunda vez consecutiva. Portanto, a aventura showgirl do show de Millie Carlucci termina aqui, se o retorno permitir. Julgamento, que vê que Elvis Rigo e Velvor avançam contra Bianca Gascoigne, o que não convence completamente os jurados. “Se temos que fazer um discurso, Bianca é outra classe”, diz Zazzaroni. Smith continua mais neutro, mas confuso: “Vivo para a competição e é preciso chegar primeiro e não …”. (Agr. Jacopo D’Antuono)

Bianca Gascoigne Simone de Pasquale Pronto para magia de palco Dançando com as estrelas 2021 Depois de vocên faixa que vem crescendo até agora. Porém, não faltaram dificuldades para a menina que, embora “amanteigada”, certamente não era gorda, mas tinha um deformidade corporal Ela se sente feia e desconfortável com seu corpo. Quem diria que Bianca é linda, loira, olhos azuis e tem as curvas no lugar certo e ainda assim não se ama. Na verdade, ela havia declarado em episódios anteriores que não tinha um bom relacionamento com seu corpo, e se o júri dissesse que ela era sexy, ela riria. Quando Simone Di Pasquale lhe pede para ser sensual num baile, ela tem que fingir que sim, porque não pensa que é, e as saudações do júri são inúteis. Mesmo que cem pessoas por dia dissessem que ela era linda, que estava bem, ela se sentiria feia, não importa o que as outras pessoas falassem sobre ela, o que importava era como ela se sentia dentro de seu corpo. Ele consultou muitos médicos para resolver seu problema, que é principalmente psicológico, mas todas as tentativas são infrutíferas e ele não sabe se no futuro será capaz de se recuperar desta doença. A competidora espera que aprecie mais seu corpo no dia em que se tornar mãe, para que fique ainda mais orgulhosa de seu corpo, pois foi capaz de dar à luz uma criatura maravilhosa.

Doença de bianca Ele também colocou Simon em apuros que tentou tranquilizá-la dizendo que ela só vê uma imagem distorcida de seu próprio corpo, porque o que as outras pessoas realmente veem é uma menina bonita, gentil e espirituosa. Embora se considere gorda, na realidade não é. “Onde você se vê gordo?” Simone perguntou e Bianca começou a tocar em qualquer parte do corpo. “Você é feio?” Continue pressionando o dançarino: Mas onde? Todo mundo aqui diz que você é linda, fofa e sexy. Entendeu? ”. Atualmente, Bianca gostaria de ter uma varinha mágica para mudar as coisas e não se sentir mais incomodada. Internamente, ele se valoriza como pessoa, tem uma personalidade divertida e se comunica bem com os outros, mas com sua aparência externa há sempre uma luta, mesmo que ele se torne pele e osso, sempre encontrará algo que não deseja. Seja boazinha. Sua confissão despertou muitos seguidores e palavras de apoio a ela derramaram. Há quem a consola ao compartilhar seus próprios problemas e aqueles que desejam que ela se recupere logo … Aos poucos, Bianca vai conquistando o coração das pessoas, graças ao seu riso e à sua voz de macarrão italiano.

em um episódio “Dançando com as estrelasExibido no sábado, 13 de novembro, Bianca Gasconi Ela teve que enfrentar o “palco especial” enquanto dançava um chimbau com um guarda-chuva na mão Simone de Pasquale. O júri considerou seu melhor desempenho para ganhar um bônus de 30 pontos. Apesar disso, ele introduziu um tango sensual na pista. A apresentação foi um grande sucesso e o júri deu boas notas. Com o passar das semanas, Bianca ganha mais confiança em si mesma, a linguagem continua sendo sua preocupação, mas fora isso ela está fazendo grandes avanços. Infelizmente, nem sempre uma menina pode valorizar seu trabalho, cada vez que um júri diz que ela é sensível, ela levanta o nariz e, infelizmente, ela não se sente assim provavelmente porque não tem uma boa relação com seu corpo.

Os dois chegaram ao Episódio 5 e o tango era obrigatórioDepois das danças dos episódios anteriores em que Bianca mostrou que mexia muito bem as pernas, com a sensualidade desta última dança confirmou que é muito feminina. Marioto a elogiava porque dada sua personalidade era fácil cair no clichê, ao invés o tango era fluido e limpo. No episódio VI, os espectadores estão esperando algo avassalador. Simone criou coreografias clássicas, valorizando mais os passos da dança do que o fator paisagístico. A atuação do casal é mínima, e Bianca tem a capacidade de fazer algo diferente, ela mostrou isso dançando Charleston solo no “Private Theatre”, ela realizou um ato de dança que surpreendeu o próprio Simon. Então, por que não ousar algo mais bonito e desafiador.

