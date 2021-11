traição? A Juventus receberá o segundo documentário e não será com a Netflix

Os jogadores da Juventus comemoram um gol contra a Roma em 6 de fevereiro de 2021.

Foto: Valerio Benicino /.

Dia após dia Juventus Torino será a protagonista de um novo capítulo audiovisual Amazon Prime da série ‘Tudo ou Nada’Em evento realizado no Estádio Allianz na quarta-feira, que será lançado internacionalmente no dia 25 de novembro, o clube divulgou, nesta quarta-feira, fotos inéditas das vitórias e derrotas presenciadas no vestiário da Juventus durante a temporada 2020-2021.

depois do sucesso dela Episódios dedicados de Manchester City, Tottenham na Premier League, Arizona Cardinals e Los Angeles Rams da NFL, A Amazon fechou conteúdo gravado por quarenta semanas, com 7.000 horas de recursos, que contam a vida do futebol, treinadores da Juventus, treinadores e jogadores.

📣 Apresente ‘Tudo ou Nada: Juventus’, a série documental que leva os espectadores para trás das câmeras como nunca antes ⚪⚫ 📺 Estreia em 25 de novembro, exclusivamente no PrimeVideoIT 📆

#AONJuve Juventus (@juventusfces) 17 de novembro de 2021

“A temporada é sempre cheia de emoções, é bom viver esta relação entre o treinador e os jogadores, gosto de viver a relação entre o treinador e o treinador. Vivemos muitas vitórias e muitas derrotas. Ela foi boa com um treinador em sua primeira experiência (Andrea Pirlo) com Cristiano Ronaldo, No final, ganhamos dois dos quatro títulos disponíveis ”, disse o vice-presidente da Joventine, Pavel Nedved.

Amazon Prime acompanhou a vida dos jogadores da Juventus diariamente, gravando conversas Nos vestiários antes e depois dos jogos, bem como a nível pessoal, permitindo-nos compreender melhor as características de cada elemento da equipa da Juventus.

As fotos indicam uma temporada difícil para a Juventus No ano passado ele perdeu o título de campeão italiano após nove anos de domínio Ele foi eliminado pela terceira vez consecutiva na fase de mata-mata da Liga dos Campeões, contra um adversário indescritível como o Porto.

O documentário conta sem filtrar as frustrações dessas derrotas, mas também as vitórias. Na Supertaça da Itália e na Copa da Itália, na última temporada da Juventus para o português Cristiano Ronaldo.

As negociações com a “velha” começaram em 2019 e terminaram da melhor forma, com o clube Torino constantemente empenhado em aumentar a visibilidade da sua marca.

“Escolher a Juventus foi um grande desafio. Falamos pela primeira vez em março de 2019. Significou convencer uma equipe como a Juventus a nos dar acesso à sua privacidade. Queríamos deixar claro que não poderíamos fazer algo que já havíamos feito . ” Ela foi vista, e isso deve ser algo sem precedentes. Escolhemos a Juventus porque, para nós, ela conta a história de um país inteiro“De norte a sul”, disse Nicole Morganti, uma das responsáveis ​​por esta produção.

“Tudo é entretenimento. Sabemos que nos divertimos quando vamos ao estádio, mas também oferecemos entretenimento para as televisões. Estamos mais ansiosos do que nunca para criar conteúdo que possa tocar diferentes aspectos. ” Giorgi Ricci, o treinador da Juventus que participou do evento, está confirmado.

Clube de Turim Já foi protagonista em 2018 de um documentário sobre a vida de jogadores de futebol, Profissional e pessoalmente, também é dividido em quatro episódios Streaming no Netflix.

Leia também:

Nova estratégia da Netflix? “Chucky” Lozano aparece na nova temporada da série Narcos

– Golazo do Peru: Paolo Guerrero fará série na Netflix (foto)