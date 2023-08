Além da propriedade Al Bano: é aqui que Romina Power mora agora, a casa dos seus sonhos

A linda artista ítalo-americana agora mora em uma casa de sonho. Mude o legado de Al Bano! Vamos ver isso juntos

Durante anos eles foram o casal perfeito que inspirou muitos jovens da época. Eles fizeram sonhar milhões de pessoas em todo o mundo e conseguiram criar uma marca verdadeira que perdurará no tempo.

Romina e Albano estão melhor do que nunca, mesmo estando separados há muito tempo. Mas nos últimos anos, a afinidade artística deles fez com que os fãs falassem muito e eles voltaram muito aos holofotes. Mas além dos compromissos artísticos, os espectadores também ficam curiosos para saber onde moram os artistas. Se a propriedade Banu era – simplesmente maravilhosa – agora muito popular, Poucos conhecem a maravilhosa casa dos sonhos de Romina Power. Vamos ver isso juntos.

Esta é a casa dos sonhos de Romina Power

Romina Bauer é sem dúvida uma das artistas mais queridas e famosas da Itália e do mundo. A sua brilhante carreira, primeiro com Albano e depois como solista, foi coroada de tremendo sucesso. Quem vai esquecer músicas como “Happiness” ou “There Will Be”? Uma verdadeira marca no Olimpo da música italiana. Mas, além de sua carreira musical, Power também é extremamente popular devido à personalidade que ela conseguiu criar para si mesma ao longo dos anos e não é por acaso que muitos fãs estão curiosos para saber onde ela mora. É por isso que neste artigo queremos mostrar a casa dos sonhos da Romina Power. Esta é uma casa maravilhosa.

Nem todo mundo sabe que a linda cantora ítalo-americana possui uma pequena propriedade Está localizado diretamente dentro da propriedade Fantástico para a cantora Puglia. Na verdade, muitos tiveram a oportunidade de conhecê-la durante o bloqueio, com Power frequentemente fazendo ligações mostrando seu paradeiro. Com efeito, as mulheres gostam muito do campo e, sobretudo, dos lugares onde podem reflectir e calar-se. No entanto, seu verdadeiro lar está em outro lugar.

Romina Power, de fatoEle mora no centro de Roma Em uma casa particularmente elegante e elegante. A própria Romina mostrou sua casa e postou muitas fotos do local onde mora com seus dois cachorrinhos. É uma casa que reflete muito a personalidade do artista, graças às cores variadas e chamativas das paredes. Por outro lado, alguns quartos são menos coloridos e chamativos, talvez em consonância com aquele desejo de calma e simplicidade que caracterizou a força ao longo dos anos.