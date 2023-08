Eurovisão 2024: Chipre decidiu: será uma opção interna

Quase parece uma série de TV agora, no entanto Chipre Eu virei a mesa novamente e entãoEurovisão 2024 Escolherá seu representante internamente pelo nono ano consecutivo.

Outra mudança de caminho, quase repentina, deixa em aberto múltiplas ideias, antes de mais nada a real necessidade ou intenção de usar um método. Seleção nacional (uma proposta que se concretizará e será anunciada com todas as pompas já no final de 2021) para escolher o seu representante, ou se tudo isto não passa de fumo e espelhos, e então talvez uma estratégia para fazer com que as pessoas falem sobre o melhor ou o pior.

Vamos recapitular tudo para quem perdeu este verão mediterrâneo: depois do fim da Eurovisão 2023 e do 12º lugar Andrew LambrowCyBC anunciou que para o concurso Eurovisão 2024 na Suécia, o vencedor será representado pela ilha de Vênus. show de famauma academia de shows de talentos que fez muito sucesso na Grécia nos anos 2000 e parou na última edição em 2006 (semelhante em alguns aspectos ao “Amici di Maria de Filippi” em termos de formato).

Te deixar Alega-se que ele colaborou com a Rádio Helênica privada canal estrela Na realização do programa de talentos, os episódios teriam sido gravados na Grécia, evento que não poderia ser realizado de acordo com as regras da União Europeia de Radiodifusão (sujeitas às exceções por ela concedidas), que estipulam que todas as seleções nacionais do países participantes deve necessariamente ocorrer no próprio país e não em outro. certoA radiodifusão helénica comunicou imediatamente a violação aos níveis superiores, que alertaram a radiodifusão cipriota e apelaram-lhe para reconsiderar o seu método de selecção.

É assim que a CyBC “defende” o programa em questão, dizendo que este é, na verdade, apenas um programa programado e, portanto, não será usado para selecionar o representante cipriota paraEurovisão 2024Relançar a possibilidade de organizar uma seleção nacional “clássico” em Janeiro (que Chipre não organizou desde então). 2015, quando retornar após um ano de ausência) e convida aqueles que já completaram a inscrição no Fame Show a também submeterem sua indicação para esta suposta seleção nacional.

Mas é uma notícia de última hora que a emissora Te deixarsegundo relatos de EurovisãoDiversãoEle também eliminou a possibilidade de organizar uma seleção nacional, que além do desejo de acalmar as tensões com a Hellenic Broadcasting Corporation, encontrou em suas mãos a música e o artista certos e acelerou o processo de seleção interna. E não só isso, parece que Chipre irá anunciar o seu representante, A Tão curtovencendo a Bélgica Valônia dentro do prazo, que costuma anunciar seu representante já em setembro.

Em tudo isto pertence a página mais agradável show de famaque embora segundo a CyBC não tenha sido a seleção cipriota para a Eurovisão 2024, agora não será transmitida pela emissora pública, mas apenas em Ômega TVAlém de todos os demais programas de entretenimento programados pela emissora especial estrela de TV que deveria estar envolvido com CyBC. É irônico como ocorreu uma mudança tão repentina no cronograma quando a seleção interna foi anunciada.

Chipre rumo à Eurovisão 2024

Com 38 inscrições, a ilha de Chipre é desde 2017 o país com mais inscrições no mundo Ele ainda não ganhou. Entre eles, o país alcançou as dez primeiras posições apenas dez vezes, mais recentemente em 2018 com Eleni Furera e o ardente Fuego, além da primeira e única plataforma helenófona do país.

Após sua aposentadoria em 2014 devido a Problemas econômicosDe 2015 a 2021, Chipre qualificou-se para a final todos os anos, embora tenha estado frequentemente nas posições de reserva em termos de resultados. Depois do desastre da edição de 2022, este ano com o australiano de origem cipriota Andrew Lambrow Na pista “Break a Broken Heart”, Chipre voltou a terminar num respeitável 12º lugar, apenas quatro pontos atrás dos dez primeiros, tornando-se o segundo melhor resultado da nação mediterrânica desde 2004.

para’Eurovisão 2024 Será realizado em Malmö, na Suécia, após a segunda vitória do Lauren Em Liverpool, em maio passado, uma vitória que a tornou a única cantora a vencer duas vezes a competição, onze anos depois da sua famosa “Euphoria”. Também com esta vitória, a Suécia tornou-se recordista Mais vitórias sempre, quebrando o recorde que detémIrlanda que não é derrotado desde 1996.

Os países que confirmaram presença na Suécia são 27, nomeadamente Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Países Baixos, Noruega , Portugal, Reino Unido, São Marino, Sérvia, Espanha, Suécia (país organizador), Suíça e Ucrânia.