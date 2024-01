A moeda nem sempre vale o seu valor Valor simbólico. Na verdade, existem valores de mercado que ultrapassam o valor nominal e tornam a moeda valiosa além do seu poder de compra.

Aqui consideramos algumas moedas pequenas e vemos quanto elas valem no mercado avaliador. Por isso, tenha cuidado com estes cinco cêntimos porque podem valer algumas dezenas de euros para colecionadores.

A moeda é 5 centavos

Entre as moedas mais comuns nos nossos bolsos estão certamente as moedas de 5 cêntimos. É uma pequena moeda de cobre e o seu poder de compra é objetivamente insignificante.

Tem um lado comum a todos os cones dos diferentes países que possuem o euro, enquanto o oposto é “pessoal”. Ou seja, cada estado membro destaca algum emblema nacional como uma figura histórica, um edifício, uma obra de arte, etc. A moeda italiana é facilmente reconhecível porque tem gravado o Coliseu.

O valor da moeda é de 5 centavos

Seu valor geralmente não é excelente. Por exemplo, as moedas que não estão em circulação em Espanha, Portugal ou Grécia desde 2002 não valem mais do que 2-3 euros, no máximo. O mesmo se aplica às moedas de 5 cêntimos de Malta a partir de 2008: normalmente não custam mais do que 1-2 euros.

Em geral, esta circunstância pode ser atribuída a dois motivos.

Em primeiro lugar, são cones que não têm tanta história como no caso da lira (aqui no link está o preço de 5 liras). Além disso, o euro é uma moeda jovem e ainda não ganhou “antiguidade” suficiente para si.

Em segundo lugar, estas peças são relativamente abundantes no mercado e, portanto, não há problemas de escassez de peças.

A esperança poderia então residir em possíveis erros de cunhagem ou em outros fatores. Mas no caso dos 5 cêntimos não há erros a este respeito.

Pois bem, cuidado com esses cinco cêntimos porque podem valer algumas dezenas de euros

Feitos estes esclarecimentos, há algumas peças que têm um preço justo de mercado mas apenas se estiverem em excelente estado de conservação.

Entre estas moedas, temos 5 cêntimos da República de São Marino de 2003, que podem valer até 10 euros.

Segue-se a nota de cinco cêntimos de 2002, cunhada pela Casa da Moeda do Vaticano, pela qual os admiradores pagam entre 40 e 50 euros.

Como você pode ver, esses números são modestos e sua melhor aposta é provavelmente mantê-los com ciúme. Nunca se sabe que em 20 anos os seus preços subirão para valores que hoje são apenas remotamente imagináveis.

Análise profunda

