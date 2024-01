No pulso há uma pulseira com seus nomes

Segundo alguns fãs próximos ao casal, Manuel Bortuzo e Lolo Selassie estão juntos novamente. Uma fofoca que já circula há algum tempo, mas agora parece ter ficado mais real com algumas pistas sociais: em transmissão ao vivo no TikTok, a ex Jevina está usando uma pulseira com o nome do rapaz, que ele também usa, como visto na foto do X. Insira o novo Canal WhatsApp De Entretenimento Fanpage.it

Manoel Bortuzzo E Lulu Selassié Eu sou Nós voltamos juntos? Segundo alguns fãs, o casal é próximo desde os dias VIP do Big Brother e está namorando Namoro em segredo Eles tentarão manter alguma privacidade. Se antes havia apenas algumas hipóteses, agora surgiu uma nova hipótese prova social, O que deixa espaço para essa possibilidade.

Prova social: pulseira da Lulu com a palavra “Manu” escrita.

Tudo começou com uma transmissão ao vivo no TikTok de Lulù Selassie, onde a ex-Jevina se maquiou na frente da tela e enquanto isso conversava com seus seguidores. O mais atencioso A os detalhes que Ele ainda mantém contato com Manuel Bortuzo, Seu ex-namorado (possivelmente) que ela conheceu há alguns anos na casa de uma GF Vip. Princesa Selassie usa no pulso Pulseira Das pequenas pedras brancas nele Você pode ler o nome do menino. Parece também que, segundo algumas fotos divulgadas no site X, ele está usando a mesma peça que leva o nome da menina. Eles estão realmente juntos novamente e namorando secretamente? Ainda não há confirmação oficial, embora rumores já circulem há algum tempo.

Manuel e Lulu nunca iriam terminar: fofoca

Além da pulseira misteriosa, outros rumores circulam pelos dois ex-Giveni, lançados por Alessandro Rusica nas redes sociais. Segundo esses rumores, Manuel e Lulu nunca se separaram, embora o nadador tenha tido um breve flerte com Angélica Benevieri nesse meio tempo. “Eles estão namorando há mais de um ano e infelizmente tem gente contra o amor deles, gente cheia de preconceito e violência.”, lemos nas redes sociais há apenas alguns meses. Então de novo: “Eles sempre se viam à noite Por medo de ser descoberta, todas as vezes eram lágrimas e abraços.” É realmente um flashback ou mesmo um relacionamento que nunca acabou?