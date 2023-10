Maria De Filippi corre para o centro de estudos: uma briga gravíssima | Eu nunca vi Tina assim antes

Nunca tendo visto algo assim antes, Maria De Filippi foi repentinamente ao centro de estudos para ter uma briga que parecia ter ido longe demais.

O favor Programa de namoro O programa de TV “Homens e Mulheres” foi retomado no início de setembro, para suprir a escassez de fãs que acompanham o programa com atenção.

As histórias que começaram a se entrelaçar na temporada anterior testemunharam diferentes desenvolvimentos, no sentido positivo ou negativo, e novos relacionamentos Parece que eles estão Ficar florescer.

Já houve muitas discussões e até desentendimentos fora Está bem, Alimentado por um grupo de internautas que não consegue ficar parado diante das polêmicas que surgem em um dos estúdios mais concorridos e seguidos do país.

Porém, neste caso, também foi constatado comportamento incomum por parte da empresa Apresentador: Ela teve que correr para o centro do estúdio para Ele apazigua Almas.

De Filippi no centro

Um dos rostos mais famosos Plano, Parte do elenco regular há vários anos é o popular comentarista e ex-apresentador do The Tina Show cebola. Reconhecida pela franqueza e clareza na avaliação das tramas que se desenrolam ao longo do programa, Tina ganhou elogios dos fãs, que estremecem só de pensar que não a verão mais no estúdio – perspectiva que temiam na web após o mude para Mediaset antes do verão.

Felizmente, Tina não parece estar sob suspeita de forma alguma, e isso encorajou todos os fãs: no entanto, um episódio realmente a fez conversação. Esta é uma questão que surgiu durante o período do trono clássico Verônica Porcelli.

A pequena Tina discute com a Tronista Verônica pic.twitter.com/xL5zAiSK3W – Tina Cipolari fora de contexto (@tina_ooc) 24 de outubro de 2023

O argumento

momento de discussão entre cebola Porcelli entrou para a “história” a tal ponto que, anos depois do acontecimento, a imagem ainda é utilizada na web, alimentando discussões online entre… Usuários.

Naquela ocasião, Maria De Filippi Ela deixou seu lugar fixo na escada do estúdio e foi ao centro da cidade tentar exercer sua presença calmante sobre os dois protagonistas da discussão: mesmo neste caso, a competência de Maria foi a chave para permitir que o programa continuasse sem maiores elaborações. Argumenta. O tronista e colunista continuou compartilhando espaço Do estudo.