O Eurovision Junior 2021 concorre com Enzo pela França com a canção “Tic Tac”

France TV anunciou que será Enzo Hillary, na arte apenas Enzo para representar França no dia seguinte Junior Eurovision. O anúncio chegou na conta francesa do Twitter dedicada à competição.

Enzo, 13, de Evelyn, já se deu a conhecer ao público graças à sua participação no The Voice Kids Nail 2020. Amante do rap e da música em geral, do futebol e dos cães, vai suceder à jovem house artist Valentina, que triunfou em 2020 com a música. imaginar. No Junior Eurovision 2020, que acontece no La Seine Musicale, em Paris, a companhia aérea francesa cantará tic tacA música está disponível em stream a partir de hoje à noite.

como ele Alexandra Reid EmileDiretor de Entretenimento e Variedade da France Télévisions e Chefe da Delegação Francesa all’Eurovision:

“Seguindo nosso maravilhoso herói Valentina, ele é um menino que este ano vai usar as cores da França no Junior Eurovision. Temos o prazer de dar as boas-vindas a Enzo ao Festival Eurovisão da Canção (…] Sua energia, talento e voz única fazem de Enzo um grande representante da França para o lançamento de 2021. Com sua música que evoca o tempo que passa tão rápido, Enzo nos leva a seu mundo animado e cheio de energia para nos lembrar que a vida deve ser aproveitada a cada segundo .

“quando Quando era jovem costumava cantar e dançar já na minha sala de estar “, Diz Enzo. “Meu irmão ganhou um violão de Natal, peguei emprestado e meu pai me ensinou a tocá-lo ”. Para ele, representar a França no Junior Eurovision é um sonho.

A música que ele vai trazer para a competição se chama “Tic Tac” e tem uma assinatura laticínios leco, É um convite para fazer uma pausa e curtir as coisas simples da vida. Estará disponível a partir de 24 horas.

O caminho para o Junior Eurovision 2021

19 países vão competir no dia 29 de dezembro em Paris. Entre estes, estará também a Itália, que anunciará a sua escolha de artista e canção em novembro, como sempre em colaboração com Antonio Bologna.

Além da Itália, França e Malta, competirão Albânia, Armênia, Bulgária, Alemanha, Irlanda, Cazaquistão, Macedônia do Norte, Holanda, Portugal, Polônia, Rússia, Sérvia, Espanha e Ucrânia.

A edição de 2021 do Junior Eurovision Song Contest será realizada no La Seine Musicale em Paris em 29 de dezembro, após vencer a última edição do Valentina Trommel com “J’imagine”.