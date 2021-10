Nicola Besso, Patrizia Merigliani vs. Mirjana Trevisan? / Staff “Bruxa de …”

sentimento entre Mirjana Trevisan NS Nicolas Besso Crescendo, mas não convincente Patricia Merigliani. Se os fãs estão sonhando, o mesmo não se pode dizer da patrona da Miss Itália, assim como da mãe do concorrente Big Brother Vip 2021. Na verdade, ela postou uma foto do filho no reality show nas redes sociais, mas com uma mensagem criptografada: NFPIG. o que isso significa? Talvez Patricia Merigliani espere que sim Alfonso Signorini Envie a imagem como um link para levar a mensagem ao seu destino. No entanto, para alguns, a mensagem é clara:Não se engane»É uma das hipóteses de trabalho nas redes sociais, conforme relatado por Gossipetvpisu. Então, Patricia Merigliani tag do filho que disse já estar apaixonado por Mirjana Trevisan.

Mirjana Trevisan arrependida do namoro de Nicolas Besso? / “A gravidade está aí, mas duvida ..”

É claro que o medo de uma mãe é ver seu filho sofrer por uma mulher que pode não se importar realmente com ele. Mas a esta mensagem criptografada foi adicionada outra mensagem que apareceu no perfil oficial de Nicolas Besso Seu conteúdo é muito claro. Na verdade, é um ataque direto a Mirjana Trevisan.

O concorrente do Big Brother Vip 2021 se sentiu mal? quem é ele? / “Medo de Mirjana Trevisan …”

Nicola Pisu e o ataque cruel da equipe a Miriana Trevisan

Quem gerencia a conta social.? Nicolas Besso Ele obviamente não confia nele Mirjana Trevisan E ele colocou isso com tanta franqueza, sem produzir palavras, com um ataque violento que poderia realmente nos fazer discutir. “estado emocional atual“A equipe de meninos escreve em uma colagem muito especial. De um lado, Nicolas Besso e Mirjana Trevisan estão sentados perto do sofá, e ao lado dela está uma foto de Amelia, o personagem fictício da Disney conhecido por ser o arquiinimigo de Scrooge. O staff do Nicolas Besso quer desenhar a Showgirl com o famoso pato?

Miriana Trevisan Nicola Pisu usa? / Será que ela terá um empresário de Milão esperando por ela depois do GF VIP

«Mirjana como Amelia the Devil, uma bruxa que enfeitiça. Salve Nicola», A mensagem transmitida por Gossipetv e possivelmente dela Alfonso Signorini será discutido em Big Brother VIP 2021 Com os interessados ​​diretamente para informá-los do que está acontecendo no exterior. Pessoas perto de Ibn Patricia MeriglianEu, a começar pela mesma padroeira da Miss Itália, pareço discordar dessa proximidade das duas, que, entre outras coisas, também se entregavam aos beijos.

