A “doença de África” ​​como uma das constantes da vida. Entrevista com Stefano Flores

empreender um uma viagem aventureiro O que permite partilhar, ousar e sobretudo comunicar com muitas pessoas que têm costumes e hábitos completamente diferentes que podem ser uma verdadeira terapia para a alma. A informação foi confirmada pelo jornalista Murshid Al-Safari Steven flores quem escreveudançando na Chuvaeditado por Santellium emocionante romance de viagem cheio de surpresas e reviravoltas que permite ao leitor aventurar-se sem reservas num mundo tão evocativo como o africano.

Neste maravilhoso livro Stefano Flores nos conta o que sabe”Estou cansado de África e que agora se tornou uma constante na sua vida desde a primeira viagem que fez nesta terra a explorar. Graças a este livro, Flores revela sua alma ao nos contar sobre isso perícia da vida O que o levou a seguir a carreira de guia de safári.

Suas histórias exalam vida pura e senso de humanidade Incomparável porque revela aspetos do seu ser em que cada um poderá exprimir-se e graças aos quais nunca deixará de deixar marcas indeléveis no seu percurso como os sorrisos que gosta de soltar e com os quais pode comunicar com o mundo em A outra mão.

Sobre “Doença para a África e a quantidade de viagens é uma necessidade humana que você não pode deixar de satisfazer, então vamos falar sobre isso entrevista Foi com tanto entusiasmo e disponibilidade que lançamos o Stefano.

Stefano, Do seu romance Dancing in the Rain (Santelli Editore) fica claro até que ponto sua existência é marcada pelo que você chama de “o mal da África? Como você traduz isso?”

Como defino entre as páginas do meu livro: – A África é um doce mal que acompanha meus pensamentos durante o dia e embala meus sonhos à noite. Mal puro e necessário agora – Il Estou cansado de África É aquela sensação de formigamento no coração, como falta de ar, que você sente quando fica tão longe daqueles sorrisos, daqueles que não têm nada mas que, de fato, sorriem do mesmo jeito de manhã à noite. A África é o “berço da humanidade” e quando você vê uma savana, sente um sentimento de pertencimento e entende que é exatamente de onde viemos. Afaste-se desta terra, uma vez que você volte para a vida ocidental, você perceberá esse “dinheiro da África”, o mal que o acompanha dia e noite.

Esta “doença para a África” ​​​​o levou a se tornar um guia de safári. Quanto isso mudou você e como, em termos humanos?

Viver em África dia após dia, durante meses a fio, e portanto não apenas regressar durante as férias, permitiu-me apaixonar-me pela sua quente terra vermelha e pelas suas gentes. Mas acima de tudo, de seus animais. Esta paixão sem limites mudou a minha visão da vida e o meu comportamento: vivo cada dia mais, distribuindo tantos sorrisos quanto posso; Não perco mais nada, e muito menos tempo; Meu amor pelos animais da África realmente se estendeu a todos os animais da criação e também mudou minha dieta. E então, realmente, aprendi a “dançar na chuva”, a responder a todas as adversidades, como fazem, os povos mais negros da África.

Quando viajar se torna “terapia para a alma”?

Quando você abre o coração, não é tanto para as belas paisagens e grandes cidades, mas para as pessoas que encontra pelo caminho. Trocar sorrisos com gente nova é, na minha opinião, um regalo para a alma. Eu vou te falar sobre mim, me fale sobre você, então nós achamos que não estamos tão longe… muito longe… como eles querem que acreditemos.

Em uma viagem, o destino a ser percorrido ou a rota em si é mais importante?

A jornada, toda a vida. Em nossa última experiência televisiva, chamada “Sardenha Estados Unidos da América”, não foi a viagem que nos levou a percorrer todos os 50 Estados Unidos de trem, todos eles mesmo, em busca de emigrantes sardos, não foi o recorde final de 29.000 km. Os bares, motivo de alegria, mas os muitos encontros que aconteceram entre uma etapa e outra. O caminho, repito, é o mais importante, principalmente quando é feito de abraços e cordialidade.

A última parte de sua narrativa é dedicada à viagem de trem de 20.000 km que você fez com seu parceiro atual. Existe alguma coisa nesta jornada louca e aventureira que você gostaria de não ter experimentado ou evitado?

Eu provavelmente não queria experimentar aquela transição óbvia, ouso dizer radical, que existe entre o ar puro que você respira entre o norte da Europa e a Rússia (Sibéria acima de tudo) e o ar que você respira em cidades como Ulaanbaatar (Mongólia) e Pequim ( China). Só assim percebemos verdadeiramente como o homem sacrifica a própria vida. Não ver o sol nas cidades que você mencionou por causa do smog é algo que nos deixou muito tristes. E se você perceber que, mesmo na Itália, não podemos mais ser legais… O sorriso desaparece.

Pelas histórias que surgem de seus diários de viagem quando você esteve em muitas cidades europeias, fica claro o quanto (muito!) a Itália está atrasada em muitos aspectos. Você já quis se mudar para outro lugar e onde?

Infelizmente, querida Mariangela, na Itália, do ponto de vista ecológico e mais precisamente no que diz respeito ao meio ambiente, estamos realmente anos-luz atrasados ​​em relação a muitas cidades do norte da Europa. Holanda vem à mente. Ou a Dinamarca, bem representada pela capital Copenhaga, onde a bicicleta é também o verdadeiro meio de transporte aqui para ir trabalhar ou sair para comer pizza com os amigos. Ninguém sonha em jogar a bunda no chão, e ninguém sonha em deixar cair um pedaço de papel. Ninguém bebia cerveja na praça deixando garrafas vazias por toda parte. Sem falar nos cachorros vadios (um tema que eu poderia falar por horas): ninguém abandona cachorros ou gatos nesses países, e as penas são muito duras.

A quem você recomendaria uma viagem para descobrir o sugestivo mundo africano?

ao próprio mundo. Porque todos devem ver como você pode viver com pouco e aproveitar as pequenas coisas; Todos merecem ver como é importante para o animal andar livremente entre as acácias. Uma viagem à África deveria estar no currículo de todas as escolas do mundo. E então, abro um lacinho, adormeço no meio da savana, rodeado de animais e dos sons da noite, sensação que deixa pouca esperança aos corações mais sensíveis.

“Colocar a caneta no papel” As experiências de vida, as emoções e os humores de uma pessoa têm um efeito curativo. Como “nu” neste livro afetou você?

Como repito no decorrer de minhas apresentações, escrever este livro realmente me colocou à prova. Descobri as alegrias e dores emocionais (algumas devastadoras, como você pode ler), mas também descobri as alegrias e dores do trabalho, porque quem trabalha no ramo do entretenimento não pode deixar de conhecer derrotas e.. . pilhagem barulhenta. Mas, para ser sincero, a parte mais difícil de escrever, a parte em que me coloco nu, foi sem dúvida a parte inerente à minha saída do armário após o rompimento com a mulher que amava, um evento que me levou a extremos sem fim. considerado antes. E você, Mariangela… você sabe o que quero dizer. Ações extremas, acredita ele, que minha família só conhecia graças às páginas deste livro.

Pelo seu livro, parece que você é uma pessoa muito criativa em um estado de fermentação, então quais são seus projetos futuros?

Minha criatividade, como muitos amigos me repetem, é a cruz e a alegria da minha vida. Porque eu realmente passo dias intermináveis ​​(e até acordo à noite) orquestrando uma aventura após a outra. Durmo um pouco menos por isso, e não estou brincando. Estou em constante estado de fermentação, heh heh. Depois de anos na África, depois de percorrer a Sardenha 20.000 quilômetros de trem, de Portugal ao Vietnã (episódios transmitidos por Licia Colò), e depois de percorrer os 50 Estados Unidos, agora Nu e eu temos mais três esforços pela frente: Procure alienígenas autorrealizados na Sardenha, documente as casas na árvore mais verdes da Itália e, finalmente, procure sardos na Oceania. E tudo isto, sempre com a dose habitual de savana africana pelo meio: em setembro regressamos à nossa terra de adoção, prontos a mostrá-la a quem a quiser.