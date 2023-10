Ilhas Canárias para descobrir: 5 excursões pelos locais mais preservados do arquipélago

Viaje e acumule quilômetros sob seus sapatos, junto itinerários nas ilhas canárias, Para descobrir itinerários menos percorridos: das florestas mágicas de El Hierro a Las Vegas em Tenerife. De crateras vulcânicas a massas rochosas recordes. Estas são apenas algumas das paisagens que podem ser encontradas nos percursos de trekking do arquipélago espanhol.

É uma viagem que pode ser realizada em qualquer época do ano, e aqui as diferenças climáticas de uma época do ano para outra não são grandes. O clima é moderado, A temperatura média no inverno é de 22 graus Alguns dias de chuvaEnquanto o termómetro sobe no verão, os ventos açoitam constantemente as ilhas e o calor é sempre suportável. Na primavera ou no outono, os canários sempre mergulham em um só lugar paleta de cores As paisagens vão do verde esmeralda das florestas ao amarelo da terra, do branco visual dos santuários ao azul claro do mar, ao preto e branco das praias. Um conselho para todos é se aventurar em rotas de trekking baseadas em… Evidência no local Quem poderá fornecer todas as informações úteis para melhor enfrentar a caminhada. Fique a vontade 5 viagens Desconhecido e imperdível.

Na floresta encantada de El Hierro

Basta segui-lo por algumas horas Trilha La Llania Para descobrir as contradições vividas pela ilha O herói: Longa viagem 7 quilômetros Que começa a partir Valverde é a capital da ilha Que entra primeiro numa floresta rica em espécies de plantas nativas como o louro, um antigo género de louro endémico das Ilhas Canárias, depois no terreno nu e rochoso e ao longo Crateras vulcânicasreconhecível e bem preservado. Para caminhantes mais experientesExiste a possibilidade de continuar até a nascente de La Llanía para desfrutar da vista completa do Vale do Golfo.

“The Cloudy Rock” na ilha de Gran Canaria

Quem vem até ele? Grã-Canária Você não pode deixar de incluir um em seu itinerário Passe por Roque Nublo, “Rocha Nublada” É assim chamado porque no inverno muitas vezes fica completamente cercado por nuvens. Ergue-se 80 metros acima da sua base e situa-se no centro da ilha, numa zona árida perto da aldeia de Tejeda, sendo considerada uma das maiores rochas naturais do mundo. No passado era um local de culto aos povos indígenas. O caminho para Roque Nublo começa na estrada principal, Carretera GC60: A partir do parque de estacionamento percorrerá 1,5 km (cerca de 40 minutos) até chegar perto do monumento natural e do seu “irmão”, o afloramento La Rana.

Em Tenerife Las Vegas “incomum”.

localização Las Vegas em Tenerife Não tem nada em comum com a famosa capital americana do entretenimento. Que na verdade está localizado em uma vila Granadilha de abuna É um pequeno povoado rural que encontrará durante um passeio à descoberta da arquitectura típica do local, no sul da ilha. A estrada é longa oito quilômetros, Afecta também fontes de água e zonas de pinhal das Canárias.

Tesouros da Ilha de Lobos em Fuerteventura

norte Fuerteventura, Quinze minutos de barco de Praia de Corralejoseja encontrado Ilha dos Lobos, que já foi um oásis para focas-monge, desde então se tornou uma próspera vila de pescadores. É um destino maravilhoso para visitar que permite desfrutar de uma grande variedade de atrações turísticas localizadas nos cinco quilómetros quadrados da ilha: desde Salinas do século XIX, até mesmo algumas estranhas formações vulcânicas. O itinerário segue um caminho circular que vai do cais até Farol Martinho. O retorno é feito por Puerteto, antigo povoado de quem vinha buscar ostras. o Entradas Eles acontecem em Los Lobos À beira-mar É limitado ao número máximo de turistas para evitar superlotação, por isso é necessário obter autorização de entrada com alguns dias de antecedência

Lanzarote, até à foz do vulcão

Porém, esse caminho é longo dez quilômetros, Não apresenta diferenças significativas de altitude e coloca os caminhantes em contato direto com a foz do vulcão. O percurso a seguir atravessa uma zona de desfiladeiros e escoadas lávicas que remontam a erupções vulcânicas ocorridas entre 1730 e 1736. O caminho começa a partirA Ermida de Nuestra Señora de los Doloresa sede do Santo de Lanzarote, uma pequena igreja branca que se destaca na paisagem rochosa da ilha, chega primeiro a caldeira, A versão menor do vulcão principal e, em seguida, o piso inferior da caldeira Blanca. Para quem ainda tem energia nas pernas, existe também a possibilidade de continuar Até o topo445 metros acima do nível do mar.

Marcos y Cordero nasce em La Palma

Situado na zona norte da ilha de La Palma, o caminho corre paralelo ao canal por onde corre a água da nascente e atravessa vastos espaços. Marcos e Cordero Caldera. É um itinerário Para pedestres experientes, a ser enfrentado com calçado e equipamento de escalada adequados e talvez com a ajuda de um guia. Antes de sair você pode seguir as instruções fornecidas antes Centro de Visitantes La Casa del Monte Está localizado no início da estrada. Ao longo do caminho atravessa bem 13 galeria Acompanhado de gargarejos de água em ambiente de total harmonia com a natureza.

