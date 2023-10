Big Brother, confissão chocante em casa: “Eu amo Signorini”

A ex-Givina revela algo que ninguém esperava, ela estará ao lado de Paolo Bonolis, e ela é assim e onde a veremos.

Muitos personagens entraram na casa do Big Brother nos últimos anos e ficaram conhecidos por suas personalidades. O “Big Brother” está no ar há mais de 20 anos e às vezes tentaram mudá-lo radicalmente, sem conseguir certos resultados. Mas este ano é o irmão mais velho das mudanças.

Até o chefe da Mediaset, Bersilvio Berlusconi, interveio no programa, porque aspirava a um programa mais realista, para não falar da sua propensão para a mera discussão. Por isso decidiu excluir pessoas influentes, não os verdadeiros VIPs, mas também os comentaristas culpados de criar tanta confusão no programa, em seu lugar está Cesara Bonamisi. Tenho recebido muitas críticas à jornalista que se mantém firme no seu papel.

Até a última edição falamos sobre irmão mais velho vip, Dentro de casa só pessoas mais ou menos famosas resolviam participar. Mas a partir deste ano, a porta da GF também se abriu novamente para pessoas comuns. Mas vamos nos concentrar por um momento nos números do passado. Há uma ex-concorrente que tem gerado muita conversa sobre ela, pela maneira como ela age, e porque ela é tão honesta e agora está revelando onde a veremos a seguir.

Paolo Bonolis e a ex-Givina em sua corte

A personalidade de que estamos falando é muito conhecida, principalmente suas contas nas redes sociais. Modelo, artista e influenciadora que gerou muitos comentários durante sua estadia na casa do Big Brother devido à sua personalidade e estilo de atuação.

A Jivina anterior de que estamos falando aqui é Solly Sorg, que, como convidado da SDL TV, revela seu comprometimento com o próximo trabalho, somente após conversar com Sônia LorenzenEstou pensando em como deveria ser a nova história de amor de Sonia, aquela com… Giacomo Giorgio ator Marie Fauré.

Uma nova experiência de TV para Soleil Sorge

Solei Sorge já conta com uma série de participações em diversos programas de TV. Às vezes era a verdadeira salsa da televisão italiana, presente em todas as salas importantes. Ele costuma ser convidado em talk shows, mas também é escolhido como comentarista.

Sempre anuncie SDL, Programa Gabrieli Barbelia, Soleil revelou que estará presente na próxima edição do Ciao Darwin, programa de Paolo Bonolis que está prestes a regressar à televisão. “Vai ser muito divertido com um papel diferente, e muitas risadas“.