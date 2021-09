A batalha no Campeonato Mundial e Europeu a cada dois anos. Efeito Wenger Corriere

a partir de Paolo Tomaselli

No dia 30 de setembro, o Presidente Infantino da FIFA reunirá 211 associações nacionais e entenderá melhor a viabilidade do projeto: ele pode revolucionar todo o calendário futebolístico

A FIFA está acelerando. E a proposta de Wenger de que a Copa do Mundo seja disputada a cada dois anos toma forma. Assim, mesmo os seus muitos adversários – com a UEFA na vanguarda – podem fazer os cálculos e perceber onde e como jogar

batalha de calendário

. Uma encruzilhada de interesses pode redesenhar o mundo do futebol como o conhecemos hoje. E afinal, isso não é necessariamente ruim, se levarmos em conta o impacto atual das eliminatórias da Copa do Mundo no grupo sul-americano (em outubro os jogadores voltarão perto do torneio, como em setembro) ou sobre o fato isso na Copa da África de janeiro: para dar apenas um exemplo, o Napoli perderá vários Osimene, Koulibaly, Anguisa, Unas para o jogo da Juventus em 6 de janeiro.

Outro exemplo: De 6 a 10 de outubro, Milão e Torino receberão as Finais das Nações, com a Itália buscando o título contra Espanha, França e Bélgica. Mas quantos de vocês se lembram de Portugal ter vencido a primeira fase? O ex-técnico do Arsenal, hoje chefe do desenvolvimento técnico da Fifa, quer dispensar torneios secundários, como foi o caso da Copa das Confederações, para jogos mais realistas: então, mesmo que a decisão seja das federações, Além da Copa do Mundo de dois anos, o Campeonato Europeu pode ser disputado a cada dois anosA partir de 2027, com a Copa do Mundo de 2028. E assim por diante.

O fato de a reforma estar sendo estudada por um jogador de futebol como Wenger, que sempre se opôs ao grande calendário, merece mais atenção do que a que a UEFA tem mantido até agora (uma má projeção do Presidente Ceferin e ontem também chegou uma declaração dura de Nyon). Não é por acaso que o FifPro é mais receptivo. A questão é o número de partidas: as eliminatórias do torneio serão organizadas, coordenadas e disputadas em janelas maiores, mas apenas em outubro e março. Jogadores de futebol da América do Sul, Ásia e África reduzirão pela metade as viagens entre os continentes. READ O Inter avançou com o Benfica por João Mário, ligado ao Sporting de Lisboa, noticia a imprensa italiana.

Justificação significa limitar jogos desnecessários Já mencionado no caso das superligas. Alemanha-San Marino O exemplo clássico: o futebol é para todos, mas claramente deve produzir um conteúdo que possa ser gasto no mercado de entretenimento. Segundo pesquisas de opinião nas mãos da FIFAOs fãs europeus estão se envolvendo em brigas mais do que se poderia pensar: 55% a favor da Copa do Mundo disputada com frequência e 45% dos tradicionalistas. Não há decisão iminente, mas o presidente da FIFA, Gianni Infantino, no dia 30 de setembro vai reunir 211 federações nacionais e entender melhor a viabilidade do projeto. O futebol europeu já é muito importante Reforma da Liga dos Campeões, Batimentos cardíacos da Superlega e reparos em torneios. A FIFA também pode apontar para o grande gol, o lançamento da Copa do Mundo de Clubes com 32 equipes.