Casinò di Sanremo Antonio Cimmeria Prêmio Internacional Literário: Cerimônia no sábado, 25 de setembro

Sanremo. o Teatro dell’Opera del Casinò Sábado, 25 de setembro, às 17h00 Você estará hospedando um dos momentos culturais mais intensos em uma festa de cassino Prêmio Literário Internacional Casino Sanremo Antonio Cimmeria. Que você pode seguir diretamente nesta página do Facebook Terças-feiras literárias no Casino Sanremo.

Vai ser jornalista Mauro Mazza Assistido pelo Presidente do Júri Técnico Mateus Moragliapelo professor Francesco Di Nicola, pelo júri Carlo Spurlatti, Marco Mauro, Marino Magliani, Paula Monzardo pelo Secretário-Geral Marzia Tarofi Para conduzir uma cerimônia de investigação sobre o mistério da “Sombra de Ísis” Marco Bottici, Explicação das razões para uma “bela piada” por Andrea Vitale Ou a amargura que associa Voltaire a Shakespeare, bem expressa no ensaio de Mara Fazio, Voltaire Against Shakespeare (Laterza). Três obras irão para o Prêmio Literário Internacional Antonio Cimmeria Cassino de Sanremo.

E como parte da cerimônia, um momento dedicado aos sete centésimos anos da morte do “Poeta Supremo” não poderia faltar com o “véu” do professor. Francesco Di Nicola, presidente da Sociedade Dante Alighieri – Liguria, autor do artigo “Dante tra noi”. O evento que abre a temporada cultural de outono do jogo, agora na sua edição semanal, ganhou um lugar de prestígio entre os prêmios mais representativos do panorama literário italiano, com grande ressonância também a nível internacional. “Semeria” foi geminada com a revisão Luccautori-Racconti della rete e com o Prêmio Acqui. Títulos importantes da final serão apresentados ao juiz de ferro do Júri Popular:

combo

Donatella Macia para a ópera: “Julieta Vermelha” (Albatroz)

Alberto e Giancarlo Mazoca na ópera: ‘Gianni Agnelli em preto e branco’ (Baldini + Castoldi)

Saverio Simonelli Opera Procurando por Beethoven (efervescente)

Tradução de romances estrangeiros:

Alessandro de Vito traduz Marketa Pilatova para ópera “Bata na floresta” (Miragem)

Marco Drago traduz Alan Parks para a ópera “A última canção de Bobby Marsh” (Pompani)

Silvia Nogara e Claudio Panela interpretam Nicolas Cronchat para ópera “Crimes em eles dormem” (editora chicote)

O júri decidiu confiar uma missão a La Targa Casinò di Sanremo Francesco Aquilar para ópera Lágrimas de crocodilo (Franco Antonelli). Francesco Aquilar, professor, psiquiatra e psicoterapeuta independente. O presidente da Sociedade Italiana de Psicoterapia Cognitiva e Social teve sucesso neste artigo, que parece um livro de ficção e o segue como uma obra teatral, para sugerir uma forma de redescobrir e redescobrir a si mesmo “sem lágrimas de crocodilo” por meio da aprendizagem do perdão.

O júri também deu um elogio de honra e motivação ao embaixador Domenico Viccione Escritor e ensaísta de ópera: “Príncipes Crooked” (DiarKos) Uma jornada histórica bem documentada na imaginação criativa de muitos gênios fraudulentos em um artigo divertido e irônico.

Baby Conti para cada “Dolomitas lendárias” (Riverdetto). Beppe Conte, jornalista esportivo, repórter colunista homenageia os grandes atletas sobre duas rodas de 1937 até hoje que competiram nas Dolomitas, unindo perfeitamente os clássicos da Riviera dei Fiori de Milan Sanremo ao Giro d’Italia.

Jornalista e escritor Carlo Cosi Em uma linguagem altamente culta de cerca do século XVI, expressa no vol. “Quem matou Messier Raphael” (Páginas) destacam a personagem de Rafael, em profundidade tanto biográfica quanto artística, inserida na arquitetura dos lugares narrativos, nos usos e costumes da época.

Francesca CinciniProfessor de italiano na Universidade de Nice e ex-Ph.D. na Sorbonne Paris 4 no trabalho Pasto amaldiçoado (Il melangolo) simboliza uma realidade poética que contrasta com a imagem pública tranquilizadora e estabelece um símbolo poético estratificado e cifrado para a descodificar.

Bruno Valpiano, escritor, jornalista, roteirista entusiasmado com o mais recente esforço literário “Armadilha para os lobos “ Golem deslumbra o leitor que, junto com Mauro Benami, terá que resolver um caso de assassinato de lata em um emaranhado de histórias e viver com o toque clássico. Morena Velegara, trabalhadora de saúde apaixonada pela literatura noir, apresenta dois relatórios Jogo espelho (Frilli) noir se passa na Copa do Mundo de 1982 na Itália. Precisamos explicar um crime difícil de decifrar com muitos pontos de análise diferentes, que Marco será capaz de igualar superando a refração de espelhos que tornam tudo tão semelhante. A reportagem será entregue postumamente a Consuelo Briasco, jornalista da Rai TV do Parlamento Europeu, e correspondente especial, ex-cônsul V. De Malta, palestrante internacional, no trabalho “nosso tempo” (Pages) constrói uma viagem de sonho que é uma penetração do espírito humano e do mundo para descobrir as causas de erros e situações de difícil compreensão.

Grandes Prêmios

uma Marco Bottici e Andrea Vitali o Grande Prêmio Internacional “Casino Sanremo 1905”.

uma Mara Fazio o A Grande Taça do Realismo.

No décimo aniversário da morte de Antonio Smería, um Prêmio pelo conjunto de sua obra É atribuído ao poeta e escritor Giuseppe Conte, Que será entregue no sábado, 23 de outubro, novamente na Casa da Ópera às 17 horas, e ao mesmo tempo serão entregues os prêmios para trabalhos “inéditos”.

Marco Bottici Concedido por trabalho “Sombra de Ísis” (Longanesi) e Andrea Vitale para o tamanho “boa piada” (Gerzante); Mara Fazio pelo seu trabalho: “Voltaire contra Shakespeare “ (o terceiro). Marco Bottici é o primeiro italiano a participar da prestigiosa série Longanesi I Maestri dell’Avventura, ao lado de quadros como Wilbur Smith, Patrick O’Brian e Clive Cussler. Seus romances foram traduzidos com grande sucesso no exterior em alemão, espanhol, português, romeno e grego. Em 2008 foi nomeado pelo Presidente Giorgio Napolitano, Líder de Mérito da República Italiana, por sua contribuição para o conhecimento e divulgação da língua italiana no mundo. Um bestseller, Andrea Vitale nasceu em Bellano, no Lago de Como, em 1956. Médico de profissão, sempre teve uma paixão pela escrita, estreando em 1989 com Il procuratore, o Prêmio Montblanc de Ficção Jovem. Chegou a Garzanti em 2003 com A window vistalago (Prêmio Grinzane Cavour 2004, Divisão Narrativa, Prêmio Bruno Gioffrè 2004) e passou a obter ampla aprovação do público e da crítica, recebendo, entre outras coisas, o Prêmio Bancarella em 2006 (del podestà), o Prêmio Ernest Hemingway em 2008 (The Milliner), o Prêmio Campiello na Divisão do Júri de Livros em 2009, quando também foi finalista do Prêmio Strega (pelo menos o chapéu), Prêmio dos Leitores do Prêmio Literário Internacional Alda Merini 2011 (inclusive) azeitonas). Em 2008 recebeu o Prêmio Literário Boccaccio por obra integral e em 2015 o Prêmio De Sica.

Mara Fazio Uma estudiosa do teatro europeu dos séculos XVIII, XIX e XX de um ponto de vista histórico comparativo, ela ensinou artes teatrais na Universidade Sapienza de Roma. Seus livros incluem: A Lenda de Shakespeare e o Teatro Romântico (Bolzoni 1993). François Joseph Talma. Primo Defoe (Leonardo Arte 1999); Espelho, jogo e êxtase. direção teatral na Alemanha de Meininger a Jessner (Bulzoni 2003); La fabrique du théâtre (edição com P. Frantz, Desjonquères 2010); Les Arts du scene et la référence antique dans le théâtre européen (Editado por P. Frantz e V. De Santis, Garnier 2018). O prêmio leva o nome de Antonio Cimmeria, a ilustre personalidade, excelente profissional, administração pública, editor, falecido em 2011 e que foi nomeado presidente do cassino na década de 1980, apoiando o nascimento das Terças Literárias, na continuação da obra de Luigi Bastonchi “Segundas-feiras literárias”: a Semeria de Iniciativas Culturais sabe bem como a casa de jogo teve de proteger e preservar o seu legado e a sua imagem de salão literário e elegante centro de entretenimento.

Esta é a lista honorária do Grande Prêmio Internacional “Casinò di Sanremo Antonio Semeria”:

Mauro Matza – Nicola Bolavi – Giordano Bruno Guerre – Marcello Veneziani – Gennaro Sangiuliano – Bruno Mauricio – Mario Vattani.

A Comissão Honorária do Prêmio é composta da seguinte forma: O Presidente, Sua Excelência Governador de Imperia, Alberto Intini, Presidente da Corte Imperia, Eduardo bracco, Prefeito de Sanremo Alberto Biancheri, professor Stefano Zeke, Almirante Sergio LardoO maravilhoso brigadeiro Federico DelfinoE Gennaro Sangiuliano, Escritor, redator de artigos e diretor do TG2 Rai, Conselheiro de Cultura Regional, Ellaria Kavu, Conselheiro Regional de Turismo Gianni Perinoconselheiro de cultura Silvana urmiaO Conselho de Administração do San Remo Casino consiste em

Presidente Adriano Batistuti Por consultores Barbara Bialy NS Gian Carlo Ginamo, chefe

representante.

O Júri Técnico é constituído da seguinte forma: Presidente Matthew Moraglia Histórico. Presidente Honorário Francesco Di Nicola, Professor de Literatura Contemporânea da Universidade de Gênova. Membros: Professor Elisa Rosa Jinguya, Professor,

escritor, escritor de artigos, Carlo Spurlatti Escritor e ex-patrocinador do prêmio Acqui Storia Marino Magliani, Michelle Marchisello, escritor, juiz, contador Paula Monzardo Um médico Marco Mauro, Cirurgião, historiador apaixonado, Fabrizio de Ferrari, jornalista e editor, Marzia Tarofi Chefe da Assessoria de Imprensa e Cultura da Gambling House e Secretário-Geral do prêmio.