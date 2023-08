A história de seu primeiro amor – Dilly

O luto atingiu Rainha Camila: seu primeiro amor Kevin Burkeque conheceu em seus primeiros anos, morreu aos 77 anos. Dar a notícia é Correio diário. Hoje, a Rainha Camilla está casada e feliz Rei Carlos, sua alma gêmea. Nada nem ninguém os impedirá de coroar o seu sonho com amor. Porém, no passado, como aconteceu com todos nós, a Rainha amou outro homem. E a dor da saudade invade o coração de Camilla.

Luto pela Rainha Camilla: Kevin Burke faleceu aos 77 anos

A vida da Rainha Camilla na corte nunca foi fácil, especialmente nos anos que se seguiram Amante de Karl. Mas, muito antes do então Príncipe de Gales, Camilla já havia tido um ótimo namoro júnior. Noites divertidas e da alta sociedade, o Correio diário Ele tirou uma foto íntima e privada da Rainha quando ela era adorada por uma série de fãs. E agora apenas um desses fãs, Kevin Burke – foi apresentado a O primeiro amor da rainha Ele faleceu aos 77 anos no início de agosto.

Mela Shand conheceu Kevin, filho Sir Aubrey BurkeEm Knightsbridge, em 1965. Os glamorosos anos 60 são o pano de fundo desta jovem história de amor: entre festas, celebrações e noites sociais, a sua relação é curta mas intensa. O próprio Kevin Burke falou sobre sua história em Biografia de Jessica Jayne pela Rainha Camilla.

A história de amor entre a Rainha Camilla e Kevin Burke

De acordo com as revelações compartilhadas no livro Duquesa da Cornualha: a história e os segredos de CamillaE todas as noites o casal ia Dois ou três coquetéisE nos finais de semana aconteciam os inevitáveis ​​bailes sertanejos. Para Burke, foiO melhor e mais divertido parceiro nunca. Ela era muito popular. Ela não era uma beleza clássica, mas era atraente e sexy.” Na verdade, com o passar do tempo, o jovem Shand acabou deixando-o com o coração partido.

“Fiquei com Camila o ano todo. Estávamos apaixonados e então ele me largou. Por que? A resposta curta é que ela está ocupada em festas em Londres.” Não demorou muito para que isso acontecesse. Do encontro com Carlonaquela época o Príncipe de Gales, no entanto Andrew Parker Bowlesentão ele se casou com ela em 1973 e se divorciou dela em 1995. Eles também tiveram filhos, Tom e Laura, do vínculo.

Quem foi Kevin Burke?

No final, como acontece com muitos jovens “primeiros” amores, os caminhos de Camila e Kevin se dividiram. Kevin Burke é então Ele se casou pela primeira vez aos 42 anos: libras Casamento de Beta Baker, diretor de publicidade, durou 14 anos. Ele se casou novamente com o ex-headhunter Louise Ferryque lhe deu um filho, Amado MáximoEle se tornou pai aos 58 anos. “Foi inesperado, mas sou um cara de sorte.” De acordo com as informações que ele compartilhou Correio diárioBurke morreu no início de agosto, quando a família solicitou doações para a fundação Fundação Britânica do Coração O funeral está previsto para acontecer em setembro.