Don Diamont, beleza doméstica

posso almoçar com Bill Spencer Jr. Mas não no sentido de comer uma tigela de macarrão com a TV ligada no Canale 5, assistir ao episódio 8.700 e contar. Lindo: eu e Don Diamontque interpreta o herói ganancioso desde 2009 contas em dólar Uma das novelas preferidas dos italianos, tínhamos encontro marcado em Roma. As greves de trens começaram no caminho, então conversamos pela tela do computador. na hora da digestão.

“Boa tarde!” É tudo o que posso dizer, Don me cumprimenta com um sorriso estilo muito americano, Ele se orgulha do italiano que aprendeu quando, em 2015, voou de ida e volta de Los Angeles por alguns meses para participar do Dançando com as estrelas.

Como é em Roma?

Estamos de férias, amamos a Itália. Já visitamos a Sicília várias vezes e minha esposa é originária de Palermo.

O que você gosta em nosso país?

“As pessoas, eu gosto delas. Depois a comida: serei comum, mas ótima. O importante é que tudo aqui é lindo, lindo!”

Qual é o seu prato favorito?

“Bolonha, tomate (Don’s Italian inclui os elementos principais, ed)… Pizza: Ah, comi muito na vida!”

Eu também, mas não tenho o físico dele.

“Treino todos os dias só para poder comer o que quero.”

Ele tem mais de 60 anos, mas parece vinte anos mais jovem. como?

“Você é um mentiroso, mas obrigado. Sempre fiz exercícios, é uma parte importante da minha vida. Pode não ser capaz de impedir, mas atrasa o processo de envelhecimento.”