Apolide Drops fecha com Renzo Rubino

Turim – Depois de Alpe Murai, do Vale Sagrado e de Valciucella, Gotas apátridas – A forma cultural nascida da experiência Apolide e criada pela To Locals, Em nome da sustentabilidade e do respeito pelo meio ambiente – chega até ele prazo final para Cambélia Swanavalprato (para) em Val Suana.

Turim – Domingo, 24 de setembrona verdade, Renzo Rubino, Angela Delfini e Ilario Blanchetti A edição de 2023 termina com convidados anteriores como Roberto Angelini, Giulia Muscatalelli, Emma Noldi, Federico Dragonia e muitos outros..

Turim – A programação cultural começa às três horas da tarde com a palestra Ilário Blanchetti Que apresenta o livro “Crimini in Canavese”, e continua com o espetáculo “Tutto in un soffio” Angela Delfini Termina com a apresentação ao vivo de Renzo Rubino.

Gotas apátridas Nasceu da experiência do festival homônimo que desde 2003 combina música, cultura, livros, esportes, performances e camping na área natural de Pianezze di Vialfrè. Entre cenários naturais e espaços não convencionais, Nas zonas interiores e serranas e nos vales de Canaves, Tem como objetivo apresentar a beleza desses lugares e, ao mesmo tempo, trazer cultura, Crie novas comunidades E Experiências coletivasNo Respeito pela natureza Com grande preocupação com o impacto ambiental.

Entre os primeiros na Itália Para prever um Um evento de longo prazo à luz da completa ausência de ligação eléctrica a linhas fixas e geradores a diesel, Está configurado como um formato cultural de impacto zero.

Se 1,5 kW estiver disponível no primeiro evento do Apolide Drops 2022, ele será produzido 0 gramas de CO2 por 4 horas de entretenimentoo caminho que você seguiu Para os habitantes locais Ele só pode continuar no caminho da imersão completa no ambiente.

Este ano, aliás, a organização decidiu apostar numa cenografia criada por Ismeadum estúdio de planejamento e design com sede em Turim que cria estruturas a partir de materiais reciclados e sobre um gerador solar, para converter a energia produzida pelo sol em eletricidade e coletá-la em uma bateria para uso em eventos. O resultado é notável não só em termos de impacto ambiental, mas também em termos do valor dos eventos culturais propostos. A possibilidade de organizar um evento a grande altitude que não tenha de ser de curta duração (porque está ligado às baterias que fornecem a electricidade), mas que dure mais de 4 horas, é certamente um resultado raro no panorama da Piemonte e além..

Reunir múltiplas artes performativas é uma das marcas da To Locals Graças a vinte anos de experiência Festival dos Apátridas Estou investindo nisso há algum tempo Entretenimento que pode incluir várias faixas etárias. Gotas apátridas É certamente uma experiência de sucesso, que visa envolver Amantes da música, da natureza, das famílias e, portanto, das crianças.

Gotas apátridaspromovido e criado por Para os habitantes locais – A organização que sempre organizou o Festival APOLIDE – quer trazer cultura e gente para ele Ocupando espaços naturais Que normalmente não é utilizado para desfrutar de conteúdos culturais, mas pode ser acessado, definido e ampliado Diminuindo assim a experiência do Festival APOLIDE nos restantes meses do ano.

Segundo programa de consultas – domingo, 24 de setembro de 2023

15h00

falando sobre Ilário Blanchetti O que ele oferece “Crimes na linguagem Knave”

Jornais e revistas do período histórico entre os séculos XIX e XX descrevem a zona de Canavese onde os incidentes criminais eram muito mais frequentes e perturbadores do que são hoje. O responsável pela investigação e resolução destes casos foi o vice-prefeito de Ivrea, Pietro Ferrat: 22 histórias falam de uma região habitada por gente capaz e trabalhadora, mas ao mesmo tempo introvertida e briguenta; Pessoas fortes, agiram sem medo e chegaram a soluções extremas sem muita hesitação.

16h00

Angela Delfini com a performance “Tutto in un soffio”

Artista eclética, oriunda do mundo da dança, atravessa o mundo do teatro e do cinema para pousar nas órbitas dos palhaços. A criadora do programa está levando sua curiosidade para o exterior com a turnê norte-americana de “Angela Delfini explica tudo para você”. Colabora com circos, cabarés e festivais na Itália e no exterior.

Eu me formei em Teatro de dança Na Paolo Grassi de Milão, decidiu mergulhar na “arquitetura móvel” da dança clássica e, ao mesmo tempo, estudar o método Lecoq. Atriz/dançarina na Itália, principalmente no Teatro de Cinema de Marselha, também estuda e vive na América, Espanha e Portugal onde em 2015, na Semana dos Palachos, atuou Tudo de uma só vez, O Street View ainda está na estrada. Das montanhas frias à felicidade da festa, ainda resta algum desejo não realizado, que é uma fantasia proibida. E se respirar bastasse para se tornar um ícone indiscutível de todos os tempos? Em uma reviravolta hilária em um clássico do cabaré, a BeautyFool Angela Delfini usará todos os meios e pessoas para tornar realidade um sonho atemporal de Hollywood.

17h00

Renzo Rubino no show

Renzo Rubino passa pelo Apolide Drops em sua turnê “L’estate spanda”.. Nascido em Taranto em 1988, Renzo começou a tocar em uma boate todas as noites durante um ano. Ele finge ser o abridor dos shows de Albano sem saber. Seu primeiro EP chegou em 2011 com “Farfavole” e no mesmo ano ganhou Musicultura. Em 2012, ganhou o Oscar de Sanremo pela participação na edição de 2013 com a música “Il Postino”, e nesta ocasião recebeu um prêmio. Prêmio Escolha da Crítica Mia Martini. Consulte o Sanremo 2014 ficou em terceiro lugar Com as músicas “Ora” e “Forever and Then That’s It” ganhou o Prêmio Orquestral Melhor arranjo. Ele é um convidado regular em “Chi Tempo Chi Fa” em 2015. Toca na Itália e na Europa e escreve música para teatro. Em 2017, seu terceiro álbum, “Il gelato Dopo il mare”, foi lançado entre os 25 álbuns mais bonitos do ano segundo o Panorama. É o primeiro artista a entrar na casa de Lucio Dalla para tocar piano. Em 2018 voltou a Sanremo com “Custodire” produzido por Giuliano Sangiorgi de Negramaro. Desde 2019 ele vai para o mar com ele Festival Porto Rubino Que também é de 2020 um documentário de Minha saia. Em outubro do mesmo ano, o documentário foi selecionado e exibido como crédito de abertura do filme Festival de Cinema de Roma. Em 2021, segundo a Rolling Stone, o Porto Rubino torna-se oficialmente um dos melhores eventos musicais de verão da cena italiana e em 2022 Programa de TV Rai 2.

