Emmanuel Filiberto e sua relação com a esposa Clotilde Corau: “Traição? O amor é mais forte que a calúnia

Emmanuel Filiberto e Clotilde Corauque se tornaram marido e mulher em 25 de setembro de 2003, Eles estão prestes a comemorar vinte anos de casamento Fiquei feliz com o nascimento de duas filhas: vitóriaRainha de um trono italiano inexistente, e ele sabe. Face ao importante acontecimento, o herdeiro da Casa de Sabóia, é convidado muito certoEle falou sobre sua família e sobre ela também Rumores levantam de vez em quando uma crise – devido às suas supostas infidelidades – com a atriz de origem francesa. No passado, especialmente os dois alegados Ele se opõe Dominou as páginas de notícias policiais: em 1992, uma com Francesca Deleraem 2010 com Kate Moss. Mais recentemente, em julho passado, uma revista publicou uma foto mostrando Emmanuel beijando a cantora na boca Nadia LanfranconiEx-namorada de Mel Gibson.

Após ser pressionado por Silvia Tuvanen sobre os rumores sobre suas supostas infidelidades, Emanuel declarou, sem ir mais longe: “Eu tenho namorados e namoradas. Clotilde e eu temos grande confiança mútua Definitivamente houve momentos difíceis“Em 20 anos de casamento, é inevitável.” Mas Tuvanin sublinhou que é difícil ver o herdeiro da Casa de Sabóia com a sua esposa, e explicou: “Estamos juntos tanto quanto possível, mas não muito, ela está principalmente em turnê“Nossas filhas estão no exterior, por isso frequentemente nos encontramos na Inglaterra.”

Emmanuel admitiu que o seu casamento teve altos e baixos, “mas o importante é proteger-se porque é assim que os casais são”. Não me arrependo nem um segundo da minha vida com Clotilde. Crescemos juntos e somos parceiros. Depois dos vinte, atingimos o estágio de maturidade adequada. Uma relação mais bonita que a do início.” A senhoria voltou: “Você já teve que se perdoar por alguma coisa na vida?”Peço perdão e obrigado todos os dias“, respondeu Emanuele Filiberto, fugindo da pergunta. Depois certificando-se de que era ele A traição lhe será perdoada “porque o amor é muito mais forte que a fuga”.». Toffanen concluiu a entrevista com palavras ofensivas: “Sempre disse que Clotilde é uma santa e devo falar com ela sem você”.

Mostre mais

Não será fácil. A atriz é conhecida por sua reserva. No entanto, ela também o fez há dois anos, numa entrevista muito rara com hojeEla queria esclarecer os rumores recorrentes sobre uma crise com o marido. Para repetir todo o amor que os une: «Somos muito diferentes de Emmanuel, mas ao mesmo tempo estamos sinceramente unidos. Somos uma família, temos duas filhas maravilhosas e ajudá-las a construir o futuro é muito importante para nós dois. A vida não é um conto de fadas, mas uma luta. E nós que vivemos na realidade sabemos bem disso… O amor, em última análise, é uma construção contínua através do diálogo aberto, da empatia e da devoção mútua, mesmo através das diferenças… Eu amo Emmanuel profundamente e isso será para toda a vida».