Boicote 2023-2024: episódio, hora, apresentador de hoje

A partir de domingo, 17 de setembro Governatorato É distribuído em horário nobre na Rai 3. Ele hospeda o programa Federico Quaranta Acrescenta um subtítulo ao nome clássico do programa: “O Conto dos Contos”, inspirado na coleção de contos de fadas Lu Cuntu de li Cunti, escrita por Giambattista Basile no século XVII.

É um programa escrito por Jari Silvitella, Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Domenico Nocera e Federico Quaranta. Produtora executiva Rosaria Rumbo. Editado por Geórgia Parmigiani. Dirigido por Leonardo Lo Frano.

Qual é a questão do boicote?

Federico Quaranta procura histórias profundamente enraizadas no passado de uma região, mas ao mesmo tempo capazes de fornecer uma bússola para a complexidade do presente. A viagem “Il Provinciale” é, portanto, guiada pelos mitos, contos de fadas e histórias que constituem o espírito e a identidade mais autênticos da terra. Três episódios terão Quaranta na Sardenha, Basilicata e Puglia.

Apostas regionais

Abaixo estão os temas e regiões que foram foco dos episódios do Il Provinciale

Episódio 17 de setembro de 2023

O primeiro episódio explora o coração Sardenha Ancestrais e magia, em busca de lendas forjadas em tempos muito distantes e de tradições antigas que chegaram até nós. Uma experiência imersiva na história e atualidade de rituais como o Carnaval de Barbagia em Mamoyada e Utana na província de Nauru, com máscaras mamothon, isohadur, boz e myrdul.

Em Orgosolo será contada a história recente da cidade que se tornou um símbolo de Barbagia e sua tentativa de renascimento, com insights e entrevistas. Na zona entre Orgosolo e Urzulei Quaranta, irá explorar as deslumbrantes Gargantas de Gorropu, um dos maiores e mais magníficos desfiladeiros da Europa, um local repleto de grandes sugestões místicas, criaturas mágicas e lendas associadas ao banditismo. Viajaremos pelo Parque Tipilora até Sopramonte, com sua deslumbrante noite estrelada. Em seguida, visitará a aldeia abandonada de Lulof, que atualmente está passando por projetos de reconstrução.

E em Cedillo, na província de Oristano, os cavaleiros de Ardea testemunharão a sua devoção e paixão pelos cavalos. O programa abordará sítios arqueológicos intimamente ligados à história da Sardenha, como o Cemitério de Sant’Andrea Prio em Bonorva, na província de Sassari, e o Poço de Santa Cristina, no oeste da Sardenha, que será narrado por Mia Canestrini.

Entre os convidados do primeiro episódio estavam os músicos Gavino Murgia, Massimo Poppola e Moussa Koncas, a física e escritora Gabriella Gresson, e os escritores Salvatore Nivoe e Matteo Porro.

Qual é o nome anfitrião do Il Province?

É Federico Quaranta, foi enviado para ele Horizontes da Linha Verde De 2005 a 2008, foi anfitrião entre 2008 e 2009 e de 2013 a 2016. Perspectivas da Linha Verde e da Linha Verde (também na edição de verão), Vida de Linia Verdi, Tour de Linia Verdi, Linia Verdi Radici. Nas últimas temporadas, ele tem estado ocupado com isso Comece a Linha Verde, explore a Linha Verde, descubra a Linha Verde.

Na primeira parte da temporada 2023-2024, ele também correu com a moto Linea Verde. Em suas experiências anteriores, também houve programas TV2000 e La7.

Quando começa a temporada provincial?

O primeiro ciclo de quatro episódios será transmitido a partir de domingo, 17 de setembro, em horário nobre da Rai 3. Em entrevista ao TvBlog, o apresentador referiu que posteriormente haverá outros ciclos, de oito ou quatro episódios, alternados com Relatórios.

Onde assistir as províncias?

O programa também será exibido na Rai 3 para quem usa o pacote Sky e Tivusat. Continuando Jogando rai Do site oficial e aplicativo em todos os dispositivos. Também será possível no Rai Play acompanhar os episódios assim que forem ao ar.