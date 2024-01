“Cada dia é uma conquista” – Diariamente

Francesca Manzini Ela ficou famosa por suas personificações engraçadas, suas piadas sempre prontas e seu sorriso quase contagiante. Não é por acaso que ela está mais uma vez instalada no comando do poder Abstração de notícias Junto com Jerry Scotti, com quem hoje forma uma das mais queridas duplas de apresentadores do noticiário satírico de Antonio Ricci. Mas diante do presente radiante encontra-se A Um passado marcado por transtornos alimentares É uma das dificuldades de que Manzini sempre falou em termos inequívocos. Uma forma de partilhar uma parte de si, mas também para um objetivo mais nobre: ​​ajudar o próximo.

Francesca Manzini, a dor da separação dos pais

Esta não é a primeira vez que Francesca Manzini fala deste passado, que talvez não seja exagero qualificá-lo como trágico. Uma das ocasiões recentes foi a entrevista com Katerina Balivo no The Talk A hora certaem setembro passado, volta a fazê-lo nas colunas semanais da revista as pessoas.

A adolescência não foi fácil para Manzini, que desde muito jovem teve que lidar com a separação dos pais. As discussões tornaram-se a norma e ela tentou apagar a dor e preencher o vazio com comida. É assim que funcionam os transtornos alimentares, é algo que sempre começa do início “choque psicológico”Como ela mesma explicou sobre “o sentimento de não ser amada”.

“Meu pai, técnico da Lazio, estava sempre ausente ou distraído pelo trabalho e minha mãe estava muito ocupada com seus problemas conjugais para cuidar de mim. No começo eu comia a comida que sempre amei, sem perceber que a comida havia se tornado uma forma para preencher o vazio. Quando eu tinha 15 anos pesava 72 kg, mas com o tempo meu peso chegou a 92 kg.“, disse ele na entrevista.

Francesca Manzini e os transtornos alimentares

A partir desse momento, a relação com a alimentação deixou de ser saudável, e outro “monstro”, por vezes subestimado, contribuiu para o agravamento da situação: assédio moral. Sentir as palavras duras dirigidas a ela por seus colegas fez com que ela não tivesse resposta, ficando “entorpecida”. Ele explicou: “Acho que comecei a imitar as vozes de outras pessoas porque não conseguia ouvir minha própria voz. Era meu corpo que falava. No começo ganhei peso e depois perdi”. “Olhe para mim, estou me deixando morrer.”Depois, a gota d'água: “Uma noite, meu pai me disse: É como uma ânfora!”

A partir daí a primeira faixa é com A especialista em nutrição O que a fez encarar a realidade: ela corria risco de desenvolver diabetes. Isso não fez nada além de aumentar a pressão sobre sua mente já frágil e suas inseguranças, fazendo com que ela pensasse persistentemente sobre a dor e a doença. Uma espiral fria e escura que a empurrou lentamente para a anorexia: “Com a dieta comecei a comer cada vez menos e a sentir cada vez menos fome. Tinha pavor da diabetes e, sem perceber, Eu caí na anorexia. Perdi 25 quilos em oito meses, meu peso chegou a 47 quilos e minha altura era de 1,70 metros (…) eu estava sempre com frio, cansada, sofria de enxaqueca, minha cabeça girava, a luz me incomodava, até a ponto de eu estar dormindo de óculos escuros.”

O renascimento de Francesca Manzini entre a fé e a psicoterapia

Então, naquela vida “marcada por transgressões”, como ela a definiu, veio também Bulimia. Como podemos nos recuperar de tudo isso? Como você pode recuperar o controle de si mesmo e seguir em frente, em vez de continuar a cair nesse vazio?

Para a atriz e imitadora, o seu “forte instinto de sobrevivência” teve um efeito positivo, assim como o “humor inato” que sempre a distinguiu, talvez também como reação ao que lhe estava a acontecer. “Parei logo antes do ponto sem volta”, ela admitiu, descrevendo como eles a ajudaram, por um lado Apoio espiritualPor outro lado, o curso de psicoterapia cognitivo-comportamental, que é realizado após o diagnóstico de câncer e pouco antes do início da epidemia.

Parece um paradoxo, mas outro acontecimento trágico foi o impulso para o regresso ao topo: “Despertou em mim a vontade de viver. (…) percebi que os transtornos alimentares nunca têm cura e que as recaídas são frequentes, mas agora posso controlá-las. (…) Cada dia é uma conquista“. Tudo graças à sua própria força, mas também ao apoio inestimável do amigo Marco Schemia, que esteve perto dela durante sua jornada de recuperação.