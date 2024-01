amor. Dedicado a Portugal por Bebo Delbono

com amoruma importante coprodução internacional, que remonta a Teatro Ponce Cesena depois de uma longa ausência Pipo Delbono: Mostrar no palco Sábado, 2 de dezembro (20h30) e Domingo 3 (16h00). Depois de uma parada em Cesena, o show está previsto para começarPraça do Sol de Bolonha, De 14 a 17 de dezembro.

For Love, o realizador trabalhou com actores históricos da sua companhia e também com artistas portugueses de diversas disciplinas, incluindo Pedro Goyafamoso guitarrista, compositor, fadista Miguel Ramos E o cenógrafo Joana Villaverde. Com eles está também o escritor e músico angolano Allen Frasau. A palavra poética, resgatada pelo registo caloroso do artista com o seu habitual canto hipnótico ao microfone, é composta por compositores lusófonos – Carlos Drummond de Andrade, Eugenio de Andrade, Daniel Damásio Asensão Felipe, Sofía de Mello Brenner Andreessen, Florbella Espanca – escrita por Jacques Prévert e Reiner Maria Rilke. A mostra é especificamente dedicada a Portugal, como uma dedicação apaixonada a uma terra que representa uma encruzilhada de tradições, “onde diferentes culturas se encontraram – como diz o próprio Delbono – gerando uma abertura profunda e acolhedora. Parece faltar essa ameaça constante”. que se esconde noutras partes do mundo: a desconfiança, o racismo, o individualismo. E li isso em certos poemas, na poesia de Fernando Pessoa, mas também na poesia de António Tabuchi, que foi o nosso cantor em Portugal, e no próximo mundo de Federico García Lorca, e as palavras de Ana María Ortiz; ouço-o nas canções, nas palavras do Fado. Quero abordar tudo isto como uma criança o faria, dando-me a oportunidade de me surpreender, de estar aberto ao que os intérpretes que encontraremos terão que comunicar e partilhar sobre uma realidade muito dura. Quero deixar-me aberto ao que me leva a entrar, ao que poderia me cativar numa dança que ainda não conheço.”

Para Delbono, Portugal é um lugar onde “a nostalgia e a tristeza, na sua cidadania enraizada, acolhem a oportunidade de encontrar aquela qualidade plenamente humana que é o amor. A própria língua, a sua pronúncia, a sua música e, portanto, os seus escritos e caligrafias, lidam com uma doçura oculta capaz de transmitir uma forma de respeito por aqueles sentimentos que só poderíamos ler e vivenciar como fonte de medo, como algo de, necessariamente, fuga.” Mas a mostra, na verdade, dá continuidade a uma busca que Delbono, um dos artistas italianos mais queridos no país e no exterior, iniciou anos atrás: uma jornada secular em direção à luz que percorreu as imagens poderosas e palavras poéticas de muitos trabalhos anteriores, como o seu mais recente. Evangelho (2016) e alegre (2018) que fundiu vida, desejo e imaginação em criações completas repletas de símbolos e emoções explosivas.

A reprise será no domingo, 3 de dezembro Descrição de áudio Para pessoas com deficiência visual: A iniciativa acontece no âmbito do projeto Centro Diego Fabbri di Forlì Teatro No Limits, apoiado pelo BCC Romagnolo.

Por ocasião do regresso de Pippo Delbono a Cesena, a ERT propõe A focar O que inclui seus trabalhos dos últimos anos, com a exibição de dois filmes e um encontro, além de uma leitura judicial. Aqui está o programa:

Quarta-feira, 29 de novembro, às 17h30 Enrico Petozziprofessor e coordenador do curso universitário de música e teatro da Universidade de Bolonha, apresenta a exibição do filme no Cinema Eliseo A carne do amor (2011) do realizador Pippo Delbono, no âmbito do ciclo “Do Teatro à Tela: Encontros entre Cinema e Teatro” (uma iniciativa em cooperação com Cinema Eliseo).

O filme será exibido no sábado, 2 de dezembro, às 16h. ele gritou Na sala de projeção da Biblioteca Malatestiana (o evento é promovido em colaboração com a Biblioteca) e às 18h00 no foyer do Teatro Ponce, Pippo Delbono fala com Gianni Manzellajornalista, ensaísta, estudioso das artes teatrais, autor do Vol. A possibilidade de alegriaUma viagem à arte do encenador de teatro, para descobrir uma das mais maravilhosas aventuras artísticas do nosso tempo.

Domingo, 3 de dezembro, no Teatro Ponce, às 11h30, o Professor Petozzi apresenta Lectio magistralis Isso é o que éramos. Amor e Morte nos Grandes Mitos Clássicos para Humberto Curie, Filósofo e Professor Emérito de História da Filosofia da Universidade de Pádua.