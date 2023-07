Jennifer Lopez, que foi obrigada a esperar do lado de fora da academia (um minuto) se irrita com os paparazzi: “Foda-se!”

Não deixe uma estrela de cinema esperando como Jennifer Lopez. Esta parece ser a mensagem que vem alta e clara Los Angeles onde está uma estrela para hollywood Ela decidiu ir para a academia, mas a espera (ainda que curta) a irritou.

Sim, porqueuma atriz prêmio Oscar Espere menos de um minuto em frente à porta da academia. Mas esses sessenta segundos foram suficientes para irritá-la e irritar muitos paparazzi que, todos os dias, a seguem como uma sombra. Mas vamos em ordem…

Um vídeo que percorreu o mundo a mostra correndo para a academia chique para seu treino diário. Mas algo imediatamente a incomoda. A porta não abre imediatamente e você tem que esperar do lado de fora do clube como uma pessoa normal. Da recepção, que pode estar fazendo outra coisa ou simplesmente distraída, não se abre de imediato e começa a irritação dela.

Seu corpo congela e suas atitudes tornam-se cada vez mais impacientes, até que (até) a segunda batida na porta surta o efeito desejado: a porta se abre e ela desaparece atrás de um vidro escuro. Tudo acontece tendo como pano de fundo paparazzi atirando descontroladamente, o que JLo parece não gostar e sua “vingança” vem logo em seguida, após o treino.

Jennifer sai da academia e, antes de embarcar no enorme SUV que a espera do lado de fora e se prepara para deslizar, ela se vira para as lentes e mostra a parte mais raivosa de si mesma: «Fo*K You! Adeus’, ele diz de maneira principesca. Que, se você traduzisse, corresponderia à expressão “Vá para o inferno, tchau”. Uma cena que muito fala sobre as atitudes dos cantores para com a estrela de Hollywood, que, por sua vez, emitiu um recado alto e claro: “Não me faça esperar”.

