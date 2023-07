Bellin e Stefano DiMartino, Uma Nova Crise. “Ela está namorando outro cara”, é essa nova paixão

Altos e baixos. A relação entre Belen Rodriguez e Stefano DiMartino é uma montanha-russa constante. Eles estão acostumados a isso assim. E se ele reapareceu sem a aliança ao servir as mesas Rai, agora há um motivo. Talvez ele quisesse enviar uma mensagem aos marinheiros. Há um ar de nova crise do casal, um momento de reflexão entre os dois. Onde melhor ficar longe. Mas onde ficar longe também significa conhecer outras pessoas. E você poderia ter conhecido Belen Elio Lorenzoni, um empresário de Brescia com as características físicas que ela ama: cabelos escuros, barba, enraizada em seu trabalho.

Belen e Elio Lorenzoni, fotos

Tudo isso é documentado por uma grande sessão de fotos exclusiva do semanário Che mostrando os dois na festa de aniversário de Ignazio Moser, companheiro de sua irmã Cecilia.

Uma festa onde os pais de Rodriguez, Gustavo e Veronica, filhos de Belén, Santiago e Luna Maro, amigos do aniversariante, estão entre os muitos Andrea Damante e Elisa Visari. Então, assim que a festa começa, ela chega também, Belen, acompanhada de Elio.

A lente do fotógrafo de Chi focaliza apenas os dois. Gestos de compreensão e cumplicidade – escreve o semanário de Alfonso Signorini -. No final do dia, os pais da menina saem no carro dela, levando Santiago, enquanto ela entra no carro de Lorenzoni com Luna Maru. Sob a casa de Belin.”

vida nova

Belen Rodriguez sempre nos habituou a grandes mudanças. no trabalho (saiu de Tú sí que vales e Le Iene), mas sobretudo na vida privada. A chegada do romance de Luna Maru com Antonio Spinalbes foi a maior demonstração. Agora cabe a Elio assumir o protagonismo na vida de Belen. Pelo menos até Stefano voltar para ela novamente.