Andrea Purgatory morreu aos 70 anos de uma doença “completa”. Adeus à voz da imprensa livre

Proteja seus últimos passos com silêncio. Um mau prognóstico prenunciou o pior, e de repente ele fechou o contato com todos, reforçado pelo abraço de seus três filhos. Então sua vida foi destruída André Purgatório, hoje um rosto famoso do La7 com Atlantis, mas por quase meio século um repórter sobre raça, jornalista investigativo do Corriere della Sera que começou muito jovem após um mestrado em jornalismo na Universidade de Columbia em Nova York, autor de filme, filmes, documentários e talk shows. O diretor, roteirista, como autor está comprometido em todas as frentes do espetáculo. Andrea Hoss tinha uma obsessão: “Buscar a melhor versão possível da verdade”.

Andrea Purgatório, doença horrível e morte no hospital. Ele desapareceu e desligou todos os telefones.

Uma linha de conduta feita pelo tempo e pela experiência de um mestre, tímido, franco e hostil às heroínas fáceis da fama, sempre se curvando para investigar os fatos como eles ocorreram e não como aptos a contá-los. Havia nele uma obstinação nunca ostensiva na busca de provas, alimentada pela convicção de que um ofício deve ter a coragem imposta pelas circunstâncias mesmo quando os sujeitos eram mafiosos, terroristas e criminosos que não podiam se dar ao luxo de intromissões. cuidado com as fontes, mantendo-se sempre longe de correntes de ar, força para trabalhar dia e noite nos caminhos mais inexpugnáveis ​​e perigosos, rigor e modos que podem fazer sorrir por serem taciturnos e sem nuances.

zombaria

Mas também sarcasmo às vezes tingido de ironia contra clichês e certos estereótipos do ofício, olheiras estilhaçadas por inquietação indomável, cabelos despenteados como se por rajadas de vento imprudentes, charutos meio toscanos, talvez apagados para brincar. Com lábios, mãos e muita fumaça de cigarro como companheira inseparável de muito estresse no trabalho. Na televisão aparecia carrancudo, até zangado, quase ameaçador nas apresentações dos episódios de Atlântida, formato que espelhava perfeitamente o seu método de trabalho jornalístico, de costas direitas, com um sentido respeitoso de todas as ideias desde que dispensáveis ​​na cara de fatos.

escrita

Andrea era um sujeito desconfortavelmente doce, sempre por perto, dotado de uma memória maravilhosa, generoso com os outros e muito menos consigo mesmo. Tinha uma redação seca, nervosa, cheia de referências, nunca pomposa ou complacente, voltada para atingir o alvo que é o cerne da notícia, muitas vezes um furo: as centenas de artigos com sua assinatura estão encerradas nas coleções do Corriere della Sera, onde ele e eu trabalhamos lado a lado por vinte anos.

Granito

O massacre de Ustica com seus segredos e mistérios e o muro de granito de borracha do exército, o caso Moro com todas as suas infinitas ramificações, a gangue Magliana e sua cumplicidade até o Vaticano, depois a terrível temporada de massacres da máfia, o assassinato de Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a teia indizível de silêncio e cumplicidade envolta no manto de forças misteriosas: um leque entrelaçado com a história moderna Ao nosso país, entrelaçado com sangue, calafrios e cumplicidade de que Andrea Purgatori vive testemunha de seu tempo, ele dedica o parte mais frutífera e comprometida de sua carreira.

A sobriedade intensa e controlada com que viveu e praticou este jornalista italiano contém riscos, quando narrada, de algum exagero ou acentuação causada pela dor do luto. Porque um grande jornalista nos deixou, com certeza. Em todo o caso, o seu currículo escolar, interrompido aos setenta anos por uma doença feroz e precipitada, testemunha um fio vermelho de compromisso cívico que confere a esta profissão, por vezes maltratada com justiça, um valor que se torna uma garantia indispensável de legitimidade .