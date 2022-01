Eva Grimaldi revela Federica Calmi / “Comecei com Gianmaria para …”

Eva Grimaldi Comente duramente sobre o comportamento Lulu Selassie e Katia Ricciarelli. Em uma entrevista à Casa Chi, Eva observou que há uma grande falta de respeito na casa VIP do Big Brother. Eva Grimaldi não toma partido, mas revela: “Não gostei do que aconteceu, nem de Katya nem de Lulu. Não há respeito. Por um lado e por outro.” Eva também revelou que aconselhou Katya a parar: “Quando saí, cumprimentei meus companheiros de equipe e pedi a Katya que parasse porque ela está muito cansada. A cada dois dias ela sai, tem como alvo uma pessoa e sai muito com certas palavras.” Eva não os mandou dizer, porém, nem mesmo Lucrezia Selassie, culpada de ser tão pedante: “Do lado de Lulu, vejo este jovem bastante rude e pedante. O Big Brother nada mais é do que um amplo segmento representativo da sociedade. Pelo que conhecemos, não há respeito nem valores.”

Em seguida, Eva Grimaldi derramou o feijão em alguns dos rivais do Big Brother Vibe. Eva gostaria de ver fora de casa Natalie Caldonazzo mas também Alessandro Bacciano. Segundo ele, Natalie era mais inteligente do que ela ao ajudar a criar dinâmicas. O próprio Alessandro Bacciano: “Como Alessandro Bacciano, que me venceu por 0,6%. Sabe-se que ou você se junta a alguém, ou você luta. Casa del Gf é muito difícil. Está tudo inflado, palavras-chave”, Grimaldi revelado.

Em seguida, Eva Grimaldi também passou algumas palavras sobre os heróis indiscutíveis desta edição, Alex Bailey e Soleil se levanta. Eva Sulley o identificou como ainda imaturo, no entanto, enfatizando sua inteligência: “Eu amo Sulli. Ela queria fazer um pronto, mas ainda é muito imatura. Não toque em Sulli, porque ela é uma garota muito inteligente.” Falando sobre Alex Bailey em vez disso, ele revelou: “Alex é um colega, um ator, não um chef pasteleiro. É difícil trabalhar e existem muitos preconceitos. Vamos dar a ele uma chance de encontrar seu papel … Eu não julgo.”

Na mesma entrevista à Casa Chi, Eva Grimaldi também revelou Federica Calmy Que, assim que entrou, aproximou-se imediatamente de Gianmaria Antinolfi. Na verdade, Eva acredita que Federica adotou uma estratégia de visão: “Cale a boca, água parada. Ele não está aí, mas está pensando em seguir em frente. Ela se aproxima de Gianmaria porque entende que o casal continua. Ela olha … olha tudo. Se você olha para ele quando está em casa, ele está sempre lá para olhar para tudo. “Estou bem, reconheço águas calmas”, Eu anunciei. Sobre os possíveis vencedores, Eva tem ideias claras: “Gostaria de ver Carmen Russo, Sully e Giocas Casella na final.”

