Renderização Lozano de L.A. Chiellini: Refletindo Chucky, números e detalhes

Sorrisos, autógrafos e uma palavra com os fãs ontem de manhã para Hirving Lozano. Quando perguntado “Chucky você vai ficar?” Ele respondeu várias vezes “Sim” e também ao contrário “Você está saindo de Nápoles?” Com um sorriso, ele disse que não. No entanto, sabemos que futebol também é mentira, e muitas coisas podem ser ditas para evitar que você se exponha demais e as coisas mudem rapidamente. A única certeza hoje é que o contrato de Lozano expira em 30 de junho de 2024. O mexicano está ligado ao Napoli há pouco mais de onze meses

resolução ADL – De Laurentiis agora quer respostas sobre o futuro: ele não tem intenção de manter seu salário de mais de £ 4 milhões como ex-PSV e Se as condições para a renovação não forem atendidas, ele gostaria que Lozano encontrasse um novo lar o mais rápido possível. Se não houver renovação ou transferência imediata, o beneficiário azul não criará problemas excessivos tendo em conta a premissa de deixar um jogador prestes a expirar nas bancadas (como aconteceu com Milik há três anos).

chamadas MLS – Até agora chegaram propostas da Arábia Saudita (economicamente gananciosa) e do México, mas Lozano e sua comitiva decidiram não aceitar os destinos. Agora uma nova oportunidade se apresenta, que pode ser adequada para você e para o Napoli, MLS. Ele entrou em contato com o Los Angeles FC, time onde Chiellini já joga e um de seus compatriotas, Carlos Vela (cujo contrato termina em dezembro). Oferta faraônica a Lozano que em breve poderá abrir para mudança, Dado que o capítulo da camisa azul agora parece terminar com os créditos e Da América parece que estão dispostos a pagar entre 15 e 20 milhões de dólares por ano. Ao mesmo tempo, Napoli pede pelo menos 20 milhões para a transferência porque ele claramente quer monetizar essa transferência. As reflexões estão acontecendo na casa napolitana, de Los Angeles e na casa de Lozano.