A Itália é um país maravilhoso, mas não sabemos como promovê-lo. Fazer isso é o caminho para o nosso futuro.

Quando morei no Porto, uma das coisas que mais me impressionou foi o imenso orgulho dos portugueses pelas suas terras, pelo seu património arquitectónico e pelas suas tradições. Desde a capela perdida nos bosques de cortiça, ao prato típico, tudo me foi vendido e contado por olhos fervorosos como único, inesquecível e especial. Na maioria dos casos, acaba sendo metade da decepção, senão completa. Ainda assim, invejei tanto entusiasmo por cada pedra abandonada em solo português, a mesma pedra capaz de vender o Porto e a Tónica como um cocktail imperdível, e quando voltei para a Itália muitas vezes me perguntei se o nosso problema não era apenas estarmos rodeados por eles. muita beleza, Como se no longo prazo criasse algum tipo de vício. Também pensei que uma das razões pelas quais tendemos a nos desacreditar, em vez de nos autocomemorar, é aquele tipo de sentimento dantesco que, ao mesmo tempo, nos permite ter sempre uma visão crítica do mundo e de nós mesmos, algo que temos no passado. Para o topo em muitas áreas diferentes. Quanto mais viajava e conhecia outras culturas, mais percebia a riqueza indescritível que tinha para crescer na Itália e redescobri a importância de minhas raízes, não tão cuidadas, como eu cuidava e desejava. Explore o mundo. Com o passar dos anos, percebi como é importante agir localmente e pensar globalmente.

Não adianta fingir ser humilde, a Itália é um país maravilhoso, e quanto mais você vive, mais maravilhas você descobre. Por outro lado, também é verdade que administrar e promover um patrimônio tão rico e extenso requer esforços e compromissos institucionais e econômicos significativos e, talvez precisamente por isso, muitas vezes se descobre lugares desertos maravilhosos (enquanto em outros países, de Missouri a Gujarat passam como atrações principais). Com o tempo, muitas tentativas desajeitadas foram feitas em nível institucional para promover a Itália, todas as quais falharam miseravelmente porque, em um exame mais detalhado, estão fora de foco, desatualizados e na esteira de clichês prejudiciais já conhecidos fora dos limites . . Apesar dos grandes autores, roteiristas, diretores e fotógrafos de renome mundial, nunca pudemos conhecer e exportar o potencial de nossas terras de forma endêmica e eficiente. Nossos produtos culturais, apesar das dificuldades, quando conseguem se difundir no exterior, inevitavelmente transmitem nosso país e nossa cultura, mas hoje ainda existe uma intenção coordenada e organizada, de fato, enquanto outros governos alocam recursos especificamente para garantir que sua literatura ou seu cinema é comprado e traduzido E eles são conhecidos no exterior por anunciar sua cultura e lugares, na Itália ele deixa tudo por sua conta.

Mesmo os americanos, cuja cultura está imersa na nossa, por exemplo, têm a capacidade de vender qualquer coisa, glorificam toda criatividade. Eles são capazes de contar cada produto ou projeto com uma coerência surpreendente, multiplicando seu valor intrínseco por várias ordens de magnitude. Por outro lado, somos um povo de artistas e poetas, mesmo quando eruditos. Porém, esta propriedade, longe de ser uma fraqueza, sempre foi a nossa sorte em todas as grandes eras da Grande Transformação, porque nos permite imaginar. O futuro, na verdade, é principalmente ficção e, para sobreviver e prosperar, deve ser intuitivo antes de se tornar realidade. Ao combinar a capacidade de ver e observar de perto a natureza que nossas paisagens nos ensinaram e, em seguida, adicionar as habilidades tecnológicas incríveis e específicas que desenvolvemos, algo de bom pode potencialmente resultar disso.

A cultura é uma ferramenta para entender o mundo e aprender o que é belo e o que é bom (que nem sempre é o mesmo que conhecemos), por isso – principalmente aqueles que são privilegiados por motivos diversos – devem se empenhar para que chegue todos. “Beleza” é um termo que foi tão mal utilizado que agora está vazio de qualquer significado e diminuiu para um ano depois. Mas, por definição, será a qualidade do que parece ou é considerado belo para os sentidos e para a alma. Ugo Foscolo dizia que “a beleza é uma espécie de harmonia visível que penetra suavemente o coração dos homens”, e é precisamente esta ressonância emocional que a torna um poderoso instrumento de “salvação” dos males do mundo. Por outro lado, a relação entre o conceito de beleza e bondade tem suas raízes na etimologia da palavra latina. “o sino” (Adorável) Na verdade, seria um diminutivo da velha forma de “bônus” (Hassan), daí o conceito de beleza como sistema, harmonia e proporção entre as partes, que até agora marcou profundamente a história de nosso país.

E hoje nos encontramos recompondo as coisas depois de uma epidemia que nos assola, tanto do ponto de vista privado quanto coletivo. Nossas vidas, trabalho, sentimentos, hábitos e desejos mudaram, então, a maneira como vivenciamos os próprios lugares e espaços, vamos imaginar os anos que virão. Encontramo-nos perante uma questão cada vez mais básica e urgente que temos de responder hoje: o nosso futuro está em jogo. Após um ano e meio de estagnação, existe o desejo de nos comprometermos a focar a narrativa no que é verdadeiramente belo, maravilhoso e emocionante em nosso país a partir de um perfil empresarial informado e consciente. Isso nos permitirá assumir um papel cada vez mais importante a nível internacional e atrair o interesse do capital estrangeiro, que investe em nossas empresas e em nossas terras, nos permitindo aumentar a demanda por mão de obra qualificada e criar novos empregos.

A Itália é um lugar especial onde, apesar dos problemas, surgem sonhos incríveis, ideias impossíveis parecem tornar-se realidade e acima de tudo sabemos desfrutar os prazeres da existência, cultivando-os cada vez mais. Queremos vencer – pense nos resultados deste verão nos campos de atletismo, olímpico e paralímpico. Portanto, devemos recomeçar a partir de nossos inúmeros privilégios, uniformemente espalhados por todo o território, para valorizar a imagem da Itália e de nossos produtos, porque, afinal, ainda somos um lugar mágico e único no mundo, em um só lugar. Amor e excitação e graças às paixões que a mente floresce; Um país onde, apesar de tudo, mente e corpo têm a oportunidade de se expressarem igualmente, alcançando resultados surpreendentes e ao mesmo tempo à escala humana. E a escala humana, ao contrário do que décadas passadas nos levaram a pensar nas derivas do Antropoceno, é uma escala desproporcional à natureza.

De tudo isso surgiu a ideia da Emotion Network de criar uma série de documentários que será exibida na Sky Arte a partir de 18 de outubro e na Sky Tg 24 a partir de 20 de outubro, Tech.Emotion – Capacitando as pessoas Em parceria com o Facebook e coprodução com a Lotus (Leone Film Group). Os episódios contarão sobre a Itália por meio de temas fascinantes que se materializam em fatos e personalidades proeminentes que representam sua distinção. Personagens que não se esqueceram do diálogo com o seu território e do valor das emoções, que afinal são o que mais nos liga ao mundo e nos dá a energia para tentar mudá-lo. Os dados falam por si, mas são estéreis, sempre foram os sentimentos, as histórias e as emoções que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento e na divulgação de uma nova visão de futuro e no impulso à mudança coletiva. Lorenzo Bertelli, ex-piloto de rally e Diretor de Marketing e Responsável Social Corporativo da Prada; Brunello Cucinelli; Sheryl Sandberg, COO, Facebook; Alec Ross Oscar Farinetti; Katia Pastoli, química e CEO da Novamont, empresa que atua no setor de bioplásticos; Giovanni Soldini Massimo Bottura Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Fórmula 1, na época das filmagens de Automobili Lamborghini; Alessandro Barrico Patricia Urquiola, Cassina Designer e Diretor Artístico; Jacopo Sebastio, fundador e CEO da marca de calçados feitos à mão Velasca, são apenas alguns dos vinte e sete nomes que contarão sua ideia da conexão entre tecnologia e emoções, seu caminho, sua visão e, acima de tudo, como a Itália afetou eles.

rede de emoções É uma plataforma global para empreendedores que acreditam em modelos de inovação tecnológica capazes de devolver o ser humano e suas emoções ao centro, a fim de desenvolver a economia italiana e diminuir o fosso em relação aos países Líder Na esfera digital e em relação aos investimentos em empresas start-up. através da forma Tech.Emotion, que além da série documental produzida verá um grande evento encenado em Milão em março de 2022, Emotion Network Propõe dar ao nosso país um exemplo para o mundo e um motor de um renascimento tecnológico, que em vez de se separar brutalmente dele cava as suas raízes na terra e na cultura humana, para conduzir a Europa a um caminho mais ético e abordagem sustentável. Estamos em um momento muito delicado de mudança e devemos perceber que uma mudança de rumo não pode ser adiada. Visão é uma publicação de análise social e denúncia, nosso chamado é criticar e não focar, porém, por mais que seja necessário, parte destruída Da mesma forma que sabemos construir uma festa. Por isso decidimos aderir a este projeto porque compartilhamos a necessidade urgente de um relançamento positivo da Itália: por isso, acompanharemos a evolução da série, dando-lhe uma cobertura mediática em profundidade em cada episódio.

O tempo é um recurso escasso, por isso devemos vivê-lo plenamente, e para isso é preciso ouvir e estar alerta como os animais e sentir o ritmo. Não é realmente mensurável porque sua duração muda de acordo com a intensidade que sentimos. A humanidade está enfrentando uma mudança histórica, o que é assustador, mas para superá-la é necessário ter vontade de agir. É verdade que o medo é uma emoção essencial para a sobrevivência, assim como a raiva para subverter os sistemas injustos, mas o medo muitas vezes nos impede e é fatal, assim como a raiva nos leva a agir sem pensar, a cultura nos permite estar cientes de nossa sentimentos e aproveite-os ao máximo. Quando a mudança tem o potencial de nascer de emoções positivas, de fato, os resultados são ainda mais incríveis: isso é evidenciado por nossa imensa história.