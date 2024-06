Produção de uma série televisiva em Portugal

As séries televisivas são provavelmente o conteúdo audiovisual para fins de entretenimento mais consumido e produzido em Portugal.

As estações de televisão, como a SIC e a TVI, aproveitam a produção para atingir elevadas audiências nos horários nobres.

A primeira série televisiva portuguesa foi produzida em 1983 pela RTP e revelou-se um sucesso, prenunciando um futuro positivo para este tipo de projectos. Apesar das constantes comparações com as produções brasileiras, Portugal evoluiu desde as filmagens da primeira série de TV.

Produção de uma série de televisão

A SP Televisão é uma empresa portuguesa que produz séries de televisão em Portugal. Adriano Luz, diretor técnico da…Notícias de PortugalA forma como as séries são produzidas em Portugal depende do trabalho realizado pela empresa onde trabalha.

A empresa começa apresentando uma proposta inicial de produção, que pode ser adaptada dependendo da estratégia utilizada pela emissora. Via de regra, os projetos são discutidos “com base nas propostas da SP Televisão, sejam séries de TV ou novelas”.

Mais do que apenas atores

Os atores que interpretam os personagens são os mais visíveis da série, mas há uma equipe artística que inclui muitos profissionais, que ajudam todo o projeto a se tornar realidade. Os criadores de cena, cenógrafos e equipe de caracterização são profissionais que, junto com operadores de câmera, assistentes, operadores de som e iluminação, cuidam da parte técnica da produção. Sem esquecer dos diretores, atores, diretores de fotografia e arte, e dos responsáveis ​​pelos figurinos. As produções contam ainda com produtores executivos, coordenadores de produção e equipe adicional, entre outros, formando uma equipe de grande número de pessoas.

Uma série de TV costuma ser gravada “entre seis e oito meses”, diz Adriano LuzNotícias de Portugal. As inscrições começam dois meses antes do canal de TV estrear a produção. Se cinco episódios forem transmitidos por semana, “cinco a seis episódios por semana” deverão ser gravados. Além do trabalho de bastidores, ainda há necessidade de finalizar o conteúdo audiovisual, no processo editorial, para disponibilizá-lo à emissora. Lembre-se, algumas séries vão ao ar por um ano, o que é um trabalho longo.

Escolha a pessoa certa para esta função

O casting acontece com uma equipe, onde Adriano Luz é o diretor artístico. É feita uma escolha inicial, que depois pode ser alterada ou não. A decisão final cabe sempre à emissora. Adriano Luz revela que, apesar disso, às vezes não concorda com as escolhas e dá a sua opinião, embora as suas palavras sejam importantes, nem sempre consegue o que esperava.

As emissoras de televisão “tendem a ter atores e atrizes aparecendo no canal”, daí o elenco recorrente de atores em diferentes produções. Adriano Luz admite compreender porque são utilizados os mesmos atores, mas acredita que isso pode tornar-se uma desvantagem, já que o público deixa de se “surpreender com o novo”. O diretor artístico revela que “sente falta de ver novas caras e novos talentos”. Nesse sentido, a SP Televisão realizou cursos de três meses de duração, onde foi descoberta a atriz Felipa Nascimento, atualmente heroína da produção Amor Amor.

Prémios para Portugal

A SP Televisão já produziu 26 séries e recebeu 130 prêmios e indicações por elas. Laços de Sangue foi uma série de televisão portuguesa que ganhou um Emmy na categoria Melhor Série de Televisão em 2011, com outras séries como Rosa Fogo e Vidas Opostas nomeadas para a mesma categoria nos anos seguintes. Rainha das Flores, Alma y Curaçao, Nazaré e Tierra Brava também conquistaram medalhas de ouro e prata no World Media Festival. Todas estas produções foram transmitidas no canal SIC TV.

Adriano Luz acredita que “houve um grande desenvolvimento” no que diz respeito à produção de séries televisivas. O desenvolvimento pode ser visto na representação e execução, “bem como em outras áreas técnicas”. Atualmente, Adriano Luz acredita que a produção portuguesa tem uma qualidade muito próxima da produção brasileira, que é considerada uma das melhores do mundo. A diferença que ainda hoje existe é o financiamento da produção brasileira, que ainda é superior à produção portuguesa.