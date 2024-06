Zangado é Áries, ansioso Gêmeos ou Virgem

De dentro para fora 2 Goza de um sucesso mundial: adultos e crianças se apaixonaram pelas aventuras e desventuras das emoções (alegria, raiva, nojo, tristeza, medo) que ganham vida na mente de Riley, que agora é um adolescente, tão novo sensações (tédio, ansiedade, inveja, constrangimento) são vivenciadas. O público italiano também apreciou muito a sequência do filme de animação da Pixar dirigido por Kelsey Mann e produzido por Mark Nielsen, tanto que arrecadou 17 milhões de euros de bilheteria e mais de 2 milhões de espectadores em apenas alguns dias de programação. Há também quem faça paralelos entre os sentimentos do protagonista de Inside Out e signos do zodíaco.

De dentro para fora 2 e signos do zodíaco

Que emoções os diferentes signos do zodíaco terão? A página do Instagram do NssGClub tentou realizar um experimento combinando os diferentes personagens do jogo Inside Out 2 com diferentes características de tag e este é o resultado.

Áries pode ficar com raiva porque os nascidos sob este signo do zodíaco são teimosos, assertivos, teimosos e até um pouco exigentes. Por outro lado, Touro pode refletir bem sobre a inveja: às vezes, de fato, parece estar com ciúmes ou doente. Obviamente este não é o caso para todos. Gêmeos e virginianos podem ficar ansiosos porque adoram planejamento e organização e esperam que tudo corra conforme planejado. Câncer e Peixes podem ficar tristes: ofendem-se facilmente, reclamam muito, podem mudar de humor e tomar decisões em um dia.

Horóscopos especiais

Os nascidos sob o signo de Aquário conseguem “lidar” bem com o constrangimento porque são introvertidos, muito sensíveis e não gostam de conversar com pessoas que não conhecem. Quanto aos signos de fogo Leão e Sagitário, pode haver alegria representada por eles: ninguém pode detê-los porque são aventureiros e adoram viajar e os prazeres da vida. Libra pode ser medroso: cauteloso e desconfiado. Apesar de projetar segurança, os nascidos sob este signo muitas vezes buscam conforto e aprovação dos outros. Nojo e Escorpião podem andar de mãos dadas porque são extremamente detalhistas, insensíveis e facilmente chateados. Por fim, o tédio pode ser a representação perfeita de Capricórnio que se cansa rapidamente de tudo, é muito concreto e odeia perder tempo.

