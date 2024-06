Sangiovanni, primeira aparição após parar: Ele foi pego na rua assim

Sangiovanni aparece pela primeira vez depois de parar devido ao seu intenso sofrimento interior: foi flagrado por um admirador na rua e é assim que está hoje.

o cantor Que conquistou todo o público publicitário amigos 20, São Joãosuspendeu sua carreira ao escrever uma mensagem particularmente comovente em seu perfil de mídia social Instagram. Há apenas algumas horas, um torcedor o prendeu na rua, então o vemos pela primeira vez depois de parar devido a um grave sofrimento interno, disse ele. Muitos artistas mostraram-se solidários com o jovem cantor (aqui, por exemplo, você encontrará a comovente mensagem de Tiziano Ferro).

Depois de compartilhar Para o último Liberar Subordinar Festival de Sanremo Com a música Termine comigoEla decidiu dar um tempo dos holofotes. Ele explicou, através de uma postagem particularmente comovente nas redes sociais, que estava passando por problemas pessoais muito sérios. Naquela época, entre outras coisas, sentiu que algo o impedia e, por isso, decidiu afastar-se, pelo menos por enquanto, do mundo do entretenimento e dos holofotes.

Sangiovanni reaparece após o hiato: foi flagrado na rua por um torcedor, como ele está?

Ele é Vagando pela internet, principalmente no X, foto postada por um fã. Este último viu, talvez pela primeira vez, a cantora na rua após o hiato anunciado neste inverno, logo a seguir Festival de Sanremo. Mas como está Sangiovanni hoje? Até nas redes sociais ele desapareceu após sua última mensagem ‘cumprimentos’ Ele mandou para seus fãs e para todos que sempre o acompanharam.

No instantâneo postado pelo usuário da mídia social, Sangio Finalmente ele apareceu sorrindo. Na verdade, o fã em questão também escreveu: “Que bom ver você se sentindo melhor.” Aparece novamente com cabelo longoComo estamos sempre acostumados a ver Amigos 20 E com um chapéu na cabeça. O melhor é que Ele sorri Para a pessoa que tirou a foto. Ele parece estar bem, mas é claro que quando falamos de sentimentos profundos, não conseguimos ver de fora o sofrimento que uma pessoa pode sentir em seu coração.

É por isso que Sangio parece tão bom por fora, Mas não temos como saber se ele ainda atravessa aquele período de forte crise Sobre o qual ele falou nas redes sociais antes de se despedir. Porém, muitos fãs ainda esperam por ele porque muitos gostaram muito de sua música e, como ele mesmo disse, isso também teve um grande impacto. Solteiro 20 anos Ele se encontrou com enorme sucesso e expectativas (de outros) que talvez fossem altas demais. De qualquer forma, espero que em breve ele possa se sentir melhor novamente e ter sua música ouvida no seu melhor.