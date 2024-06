Portugal #UnitedInDistance: Espetáculo Musical | SEAE

A Banda Musical de Lagares é uma banda musical do Porto, Portugal, composta por cerca de 64 pessoas com idades entre os 12 e os 60 anos. 2020 marca o seu 120º aniversário, mas a pandemia de coronavírus em curso forçou a banda a ajustar as celebrações planeadas, cancelando ou adiando vários eventos programados para uma data posterior.

Apesar de não poderem actuar em público, os músicos sentem-se em dívida com a sua comunidade e público e querem continuar a levar a sua música às pessoas. Para animar todos nestes tempos de crise, manter o contacto uns com os outros e continuar a aumentar a sua paixão pela música, os membros da banda “reuniram-se remotamente” para apresentar a sua música online e torná-la utilizável globalmente: ouça os concertos aqui, sobre Canal no YouTube (link externo)

