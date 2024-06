“Toda vez que íamos para a cama…”

Anos depois, a verdade sobre Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio veio à tona e deixou todo o público em estado de choque.

A relação entre a cantora de Sora e o cantor e compositor napolitano fascinou muito os fãs, que acreditaram em sua história como em uma moderna história de amor. Infelizmente, os dois se separaram em 2020, destruindo o sonho romântico de muitos de seus seguidores, e só agora uma história inesperada veio à tona.

O anúncio ardente surpreendeu a todos: foi o que o talento napolitano admitiu sobre sua agora ex-companheira Anna Tatangelo.

Ninguém esperava essas notícias sobre Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Vamos descobrir o que aconteceu com as duas estrelas da música italiana durante sua história de amor.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, o pano de fundo inédito de sua história de amor

A história de Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio fascina o público italiano há muito tempo. E não só. Na verdade, os dois artistas se conheceram quando Anna Tatangelo ainda era uma menina, no início de sua carreira no mundo da música, e o já consagrado cantor e compositor napolitano se recuperava do divórcio da ex-mulher. Carmela Barbato. Graças à colaboração artística, acendeu-se uma faísca entre Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Assim começou a longa história de amor que os uniu durante muitos anos.

Os dois cantores italianos são um casal estável há vários anos e também sentem a alegria de se tornarem pais. Em 2010 na verdade, Seu filho Andrea D’Alessio nasceu. Mas infelizmente algo aconteceu e a harmonia entre os cônjuges desapareceu, e assim aconteceu Decidi seguir caminhos diferentes. A notícia foi claramente um banho de água fria para muitos fãs do casal, além de uma grande dor para os dois. Gigi D’Alessio, que atualmente está construindo uma nova família com sua atual companheira Denise Esposito, fez algumas declarações recentemente. Direto para seu ex-parceiro. Vamos descobrir o que ele disse na nota Cantora Sora.

A declaração inesperada do cantor e compositor de Nápoles

Para os microfones muito certoEm entrevista ao apresentador do Canale 5, Silvia Tuvanen e Gigi D’Alessio comentaram sobre a dolorosa separação e separação de Anna TatangeloExplicando que a vida de casal ficou muito pesada. O famoso cantor e compositor de Nápoles acrescentou: “Toda vez que íamos para a cama sem nem nos despedirmos.”

Continuando a conversar na TV com Silvia Toffanen, Gigi D’Alessio também confirmou que o relacionamento deles continua civilizado, e que depois de passarem mais de 15 anos um ao lado do outro, ainda há uma bela lembrança da intensa história de amor compartilhada com a mãe de seu filho.