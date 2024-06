Sobe para 9 o número de medalhas conquistadas pela Itália nos Campeonatos Europeus de lazer e grupos sincronizados

Mesmo no segundo dia de competição, não saiu da Itália de mãos vazias. Somando as seis medalhas de ontem e as três medalhas de hoje, a nossa seleção chega a nove medalhas.

Assim, tudo está indo bem nos Campeonatos Europeus de Recreação e Patinação Sincronizada. O evento, organizado pelo Albinea Ski Club, é realizado pela PalaBigi em Reggio Emilia, via Guasco. Até amanhã à noite, sábado, 11 de maio, 74 equipas de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Israel e, claro, Itália vão competir pelos tão esperados oito títulos europeus. Na Pista Emiliana competirão as seguintes disciplinas: Quartetos (Cadetes, Juniores e Seniores), Grupos Juniores, Grupos Juniores, Grupos Seniores e Sincro (Juniores e Seniores).

Hoje ele foi o primeiro a chegar na pista O quadrante superior, total de 9 equipes. E se a medalha de ouro acabar indo para a seleção espanhola de patinação artística masculina com “Vortex” (66,94 pontos), a medalha de prata vai para a Itália graças ao vice-campeão nacional Deja Vu (Rollclub Maserà, Pádua) com “Rinascita” ( 57,55). ); Bronze para Portugal com Endless Troopers e Miss Staff (53,64). Fly Roller Diamond (UP Persicetana, Bolonha) terminou em quarto lugar na corrida “Plaza de Espana”.

Em seguida, abra espaço para a exibição 13 Grupos juniores Em competição. O primeiro degrau no pódio do campeão da secção italiana (Portogruaro, Veneza) com “Seeing the Stars Again” que obteve 34,50 pontos; Em segundo lugar ficou a Espanha com a Unidade de Patinagem Artística e “Escultores do Destino” com uma pontuação de 33,71, e finalmente os cidadãos da Península Ibérica ficaram em terceiro lugar com “Destino Incomum” com uma pontuação de 33,20. Gli Hanami (Montebelluna Maser, Treviso) com “Ancora uno!” O Team Show Roller (Patinagio Fazzola, Treviso) ficou em quarto e sexto lugares com a música “Diario di bordo”.

Eles terminam o dia com uma nota alta pequeno grupo, 12 no total. Neste caso, depois do primeiro lugar conquistado pela patinadora artística espanhola no valor de 41,27 com “No Essence”, o segundo lugar fica a azul graças ao “habitual” déjà vu (Roll Club Maserà, Pádua) que já conquistou o título de Campeão Nacional. 39,66 com “evento”. O degrau final do pódio ainda pertence a Espanha com Cpa Tona e “Eternal Data”, 37,97. As outras equipas italianas na competição que caem para o quarto e quinto lugares são respetivamente o Italian Show (Sc Mottense, Treviso) com o “excêntrico e surreal Dalì” e a Roma Roller Team (ASD PAR, Roma) com “There’s Still Time for One Último Concurso”.

Para consultar a programação e logística, saber os resultados e adquirir ingressos: aqui

Para assistir à transmissão ao vivo do evento: aqui

Medalhas de hoje, sexta-feira, 10 de maio de 2024:

Quadras superiores

1. Módulo de patinação artística (ESP)

2. Déjà Vu (ITA)

3. Tropas Infinitas (POR)

Grupos juniores

1. Seção (ITA)

2. Módulo de patinação artística (ESP)

3. CPA Gondomar (ESP)

Pequeno grupo

1. Unidade de Patinação Artística (ESP)

2. Déjà Vu (ITA)

3. Atum Cpa (ESP)

Fotografia de Raniero Corbelletti (na capa Déjà Vu – Pequenas Coleções)