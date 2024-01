Um paraíso para mulheres, é aqui que está localizada a Villa Guarnieri: um lugar verdadeiramente maravilhoso

O sucesso do Il Paradiso delle Signore é agora imparável. Os contos de fadas continuam interessantes e estimulantes para o público italiano.

Desde a sua estreia em 2015, Paraíso das mulheres Percorreu um longo caminho para se tornar uma das séries de fantasia mais seguidas. Esta série emocionante certamente deve seu sucesso a diretores competentes e a um elenco de sucesso – composto por alguns atores importantes como Alessandro Tersigni, Giusi Buscemi, Federica De Benedetti, Gloria Radulescu, Giuseppe Zino e Ilaria Rossi – que foi capaz de entrelaçar habilmente a vida dos personagens no cenário glamoroso da Itália do pós-guerra.

Como se sabe, os acontecimentos da série acontecem na década de 1950 e giram em torno da vida de outras pessoas Teresa Yorio, Uma jovem siciliana muda-se para Milão para trabalhar numa prestigiada loja de departamentos “Paraíso das Senhoras.” A história tem muitas reviravoltas e explora em parte as histórias profissionais e pessoais de Teresa, e em parte também as histórias de vários outros personagens: cada um com sua história convincente. Isso é feito especificamente através das histórias de personagens individuais A série pinta um belo retrato da sociedade italiana daquele períodoExplorando temas como o empoderamento das mulheres e o renascimento económico desse período.

Paraíso feminino e locais de fantasia: aqui é Villa Guarnieri

Um dos aspectos mais fascinantes Um ‘paraíso das mulheres’ é sem dúvida a escolha dos locaisO que sem dúvida contribui para criar um ambiente autêntico e atraente. Os locais escolhidos para a série também prestam homenagem à beleza e à história de Itália, oferecendo aos espectadores uma viagem visual por alguns dos locais mais evocativos do país.

Majestoso Vila GuarnieriAlojamento Umberto Guarnieri (Roberto Farnese) E Adelaide Santo Erasmo (Vanessa Gravina)Na verdade é uma vila Vigna murata, localizado em Roma. Situada num parque exuberante, esta deslumbrante villa é um exemplo perfeito da arquitetura renascentista, com a sua elegância e encanto histórico acrescentando profundidade e realismo à narrativa.

A sede principal do banco que ele administra Carlo Mandelli (Corrado Tedeschi) representado por Felino Crespi, Está localizado na Via Guattani 17, também em Roma. Este edifício, também rico em história e charme, com a sua arquitectura refinada, proporciona o contexto perfeito para a intriga financeira e o drama corporativo ambientados na série.

Outro local de grande interesse da série é a fotografia cênica Via Garibaldi em Calcutá Vecchia (VT)Que é apresentada na ficção como Rua Castelbuono. É aqui que ocorre uma cena crucial Teresa Iorio (Giosi Buscemi) Ele discute com o seu próprio Amigo de Salvo (Luca Moncellato), um momento que representa uma importante virada em sua vida. Calcutá Vecchia, com suas ruas de paralelepípedos e casas de pedra, oferece o cenário perfeito para representar a Sicília da década de 1950.

O sucesso da série se deve principalmente ao fato de que com Sua história se passa no período pós-guerra. Permite aos espectadores fazer uma viagem no tempo, explorando sua cultura e história através das histórias envolventes dos personagens. Os locais escolhidos para a série desempenham um papel crucial no transporte literal dos espectadores para outra época.