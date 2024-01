Show Avitabile nas igrejas de Nápoles para as férias de Natal

Santo SulO festival de música devocional, sacra e popular de todo o mundo, criado por Enzo Avitabile, organizado pela Black Tarantella e financiado pelo Município de Nápoles, regressa a Nápoles De 11 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024.

Ao fundo, 4 igrejas da cidade, do centro à periferia: a Igreja de San Giacomo degli Spagnoli, a Igreja de Santa Maria Donnaregina Vecchia, passando pela Igreja de San Domenico Maggiore, a Igreja de San Francesco e Santa Chiara . Em Ponticelli.

O evento inclui 7 concertos, a entrada é gratuita e mediante reserva, contando com a participação de artistas de: França, Alemanha, Portugal, Turquia, Irão, Paquistão e Mali.

O evento é um hino ao amor e à diversidade, “um diálogo de paz baseado na solidariedade, na tolerância e no encontro”, através da música e da arte.

Na noite de abertura se apresentará Frida Bolani Magoni, jovem e incrível multi-instrumentista e cantora, filha da arte, seguida pela contribuição do Quarteto de Ópera Louis Skelvis com Luigi Cinque, Anaïs Drago e Paolo Damiani.

Quanto às outras datas, participarão o próprio Enzo Avitabile, o paquistanês Ashraf Sharif Khan, Cristina Branco e Kayhan Kalhor, que terminará no dia 6 de janeiro com um novo show de Avitabile: “Nápoles e África”.

Como disse o delegado do município para a indústria musical e audiovisual, Ferdinando Tosi, será “um momento musical de grande sucesso e de altíssima qualidade, onde se misturam sons provenientes de diferentes tradições e a própria música se torna um ponto de encontro”.

Para a noite de estreia, Segunda-feira, 11 de dezembroUm concerto duplo está programado para acontecer em A Real Igreja Pontifícia de San Giacomo degli Spagnoli (Praça Município, 29). Começa às 20h30 com a atuação de Frida Bolani Magoni, uma jovem e brilhante multi-instrumentista e cantora, filha da arte, sempre imersa no mundo dos sons e da música, que apresenta uma performance excepcional para piano e voz. Depois, às 21h30, é a vez do Operaquartet, projeto especial que traz no mesmo palco o clarinetista e compositor francês Louis Skelvis com Luigi Cinque (saxofone, eletrônica), Anais Drago (violino, eletrônica) e Paolo Damiani (duplo baixo). . Uma coleção de artistas de “Encontros Inusitados” no equilíbrio entre a música vintage, contemporânea, eletrónica e jazz.

«É um festival de âmbito internacional que Enzo Avitabile trouxe a Nápoles em quatro edições até agora. Um momento musical de grande sucesso e de altíssima qualidade, onde sons provenientes de diferentes tradições se misturam e a própria música se torna um ponto de encontro. “Entre as palavras-chave em torno das quais construímos o projeto Nápoles Music City está ‘poluição’ e aqui a encontramos na sua forma mais completa”, afirma o prefeito de Nápoles, delegado da indústria musical, audiovisual, Ferdinando Tosi.

E na sexta-feira, 15 de dezembro, a segunda noite do Sacro Sud contará com o mesmo homem Enzo Avitabili No primeiro de dois concertos especiais criados para esta edição. 20h30 Igreja de São Domingos Maggiore, o cantor, compositor e compositor napolitano apresenta “Devozioni”, um novo projeto criado para a ocasião e que reúne grandes nomes da música mundial como Alfio Antico (bateria de quadro), Luigi Lai (lunidas) e o paquistanês Ashraf Sharif Khan ( cítara). ). No sábado, 16 de Dezembro, pelas 20h30, a Igreja de Santa María Donaregina Vecchia (Largo Donaregina, 1) acolhe o sublime concerto de Cristina Branco, uma das mais importantes artistas portuguesas das últimas décadas, que publicou recentemente “Mai”, um disco- golpe decisivo. Remonta às raízes mais profundas do fado.

Terça-feira, 19 de dezembro Kayhan Kalhor retorna ao Napoli. O músico iraniano, vencedor de um Grammy e de um Wmix Artist Award, considerado o maior instrumentista do mundo no Kamancheh (violino persa), se apresentará na igreja de Santa Maria Donnarigina Vecchia com o músico turco Erdal Erzincan (Bağlama), refazendo seguindo os passos do álbum “The Wind” que foi lançado pela ECM em 2006, que marcou o início de sua colaboração. Sexta-feira, 21 de dezembro, acontecerá o terceiro concerto no Donarijena Vecchia com a participação do trompetista e compositor alemão Markus Stockhausen e do músico iraniano Ali Reza Mortazavi, um dos compositores mais interessantes e famosos do Oriente Médio. Juntos apresentam o projeto “Hamdalana – Diálogos Íntimos”, uma viagem entre a vanguarda e o minimalismo, o jazz e a música contemporânea.

Sábado, 6 de janeiro Às 19h30, o ato final desta edição verá Enzo Avitabile subir novamente ao palco. “Nápoles e África” é apresentado na Basílica de São Francisco e Santa Chiara em Ponticelli, um novo projeto desenhado por Avitabile que contará com a participação excepcional do músico maliano Papa Sissoko. Completam a formação Emidio Osello na percussão e Gianluigi Di Finza no violão. O projeto inaugura a programação musical do Município de Nápoles para o “Natal em Nápoles 2023”. Todos os concertos agendados para a 4ª edição do Sacro Sud têm entrada gratuita mediante reserva antecipada no Eventbrite.

