Flavio Briatore, você já viu o avião particular dele? Não é para todos os ricos

Empresário e figura pública, Flavio Briatore está à frente de um verdadeiro império pessoal. Por isso, os moradores do Piemonte precisam viajar muito a trabalho e decidiram viajar de primeira classe em um avião particular equipado com todas as comodidades.

O gerente e dono de restaurante piemontês está entre as pessoas mais famosas da Itália, tanto pela profissão como por acontecimentos ligados à sua vida privada. Por muitos anos Flavio Briatore esteve associado a Elisabetta GregoracciTeve um filho, Nathan Falco, nascido em 2010, de quem parece ter herdado um certo sentido de trabalho, como ele próprio explicou com algum orgulho.

Ele e Elisabetta se conheceram em 2006 e, embora muitos inicialmente não apostassem na duração do relacionamento, o ex-namorado de Heidi Klum e Naomi Campbell não só começou a formar um relacionamento duradouro com a dançarina, como também surpreendeu a todos. Ele também a acompanhou até o altar em 2008.

Então os dois se separaram e Depois eles se separaram em 2017, mas continuaram em excelente relacionamentoTanto que moram a 5 minutos um do outro em Monte Carlo, além de passarem férias juntos nos resorts dos empreendedores no Quênia e na Costa Esmeralda. Hoje, Briatore mantém um perfil mais discreto do que no passado, preferindo focar em suas empresas ao redor do mundo.

Flavio Briatore, o jato particular do diretor é deslumbrante: interiores muito luxuosos

Suas empresas consomem muito tempo do Diretor Kunio, que não pode contar com horários de voo programados para cumprir todas as suas obrigações. Aqui porque Briatore decidiu contornar o problema equipando-se com um avião particular, para que você possa se movimentar como quiser, sem precisar respeitar horários específicos. Meio de transporte muito popular entre celebridades, como Sonia Bruganelli, que é duramente criticada sempre que mostra o carro nas redes sociais.

Mas desta vez foi o próprio Flávio quem fez isso através de sua conta pessoal no Instagram, e recebeu muitas mensagens de admiração dos fãs. O interior do jato pessoal é branco brilhante, incluindo os assentosDispõe ainda de um confortável sofá onde poderá relaxar ou descontrair durante algumas horas, e quem sabe ver um bom filme. O espaço destinado para esticar as pernas também é maior que o encontrado nos aviões, proporcionando maior conforto.

Além de, O gestor pode contar com os colaboradores à sua inteira disposiçãoE pronto para satisfazê-lo oferecendo-lhe bebidas e refeições quentes durante a viagem, além de cuidar de todas as suas demais necessidades. Em suma, Briatore está certamente entre os poucos sortudos que conseguem relaxar mesmo durante viagens de negócios.