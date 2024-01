Future Film Festival 2023: Animação, cinema sueco e inteligência artificial

Nova edição, novo tema, nova localização emblemática em Bolonha. O Future Film Festival regressa a Bolonha (15 a 19 de novembro) e Modena (24 a 26 de novembro) com várias novidades em preparação. O 23º FFF – o primeiro festival italiano dedicado a filmes de animação, efeitos visuais e artes mediáticas produzidos pela Rete Doc, a maior rede colaborativa de profissionais da indústria cultural e criativa – muda-se para os espaços DumBO da capital regional, o antigo pátio ferroviário de Ravon, a zona renovada transformada num Espaço Criativo na periferia do centro, partilhado pelas diversas realidades sociais e culturais de Bolonha. Em Modena, na semana seguinte, o evento arranca novamente em estreita colaboração com o Smart Life Festival: na programação, o hackathon no Laboratorio Aperto Modena, uma antiga central renascida para uma nova vida, e exibições e outras atividades no FFF's parceiro histórico da Astra Cinema.

“Be Kind, Remake” é o tema para 2023. Estamos a falar de cinema artesanal, feito à mão, em nome de Michel Gondry. Há exatos quinze anos, o diretor, com sua obra-prima “Be Kind Rewind”, deu nova vida ao mundo do cinema “sueco”, em língua francesa: remakes de filmes famosos produzidos com orçamentos limitados, pobreza de meios, atuação e amadorismo ferramentas.

Esta técnica funciona numa via dupla: por um lado o look vintage e nostálgico, e por outro lado, o contemporâneo mais perturbado e pós-pós-moderno. A “costura” entre passado e futuro é bem visível na obra escolhida pelo evento para representar esta edição: “O Inverno está Chegando”. O ilustrador e designer José A. Hernandez quer abraçar – ainda que de forma provocativa – a revolução desencadeada pela inteligência artificial, criando uma ponte, ou melhor, uma combinação, entre a criatividade humana e os algoritmos. Um gosto que questiona os conceitos do natural e do artificial, do humano e do pós-humano, e abre portas a novas experiências: FFF também é isto.

Entre os pontos escolhidos pelo evento este ano, há um grande espaço para Portugal, país anfitrião da 23.ª edição e país que vive actualmente um forte crescimento no mundo da animação: aliás, por ocasião das comemorações da 100.ª edição aniversário da fundação de Portugal. Animadores, realizadores, festivais e produtores de animação do país, em colaboração com a Embaixada de Portugal em Itália e a Tecnica Mista.

A cada ano, a FFF encomenda uma obra original de um artista diferente. Este ano foi a vez de José A.. Hernandez, também conhecido como Sr. José, é um designer e fotógrafo venezuelano e espanhol que mora em Amsterdã. A obra – e portanto a identidade visual do festival – tem como título “O inverno está chegando”: representa grupos de pessoas que juntas criam, em crochê, casulos coloridos para se protegerem do frio que se aproxima. A solução para os tempos difíceis que vemos no horizonte é construir conexões e criar relacionamentos que aqueçam e mantenham a comunidade unida.

A obra faz parte da série “AIdeal World”, recentemente resenhada pela CNN, e utiliza imagens geradas por inteligência artificial para mostrar o que não pertence a esta realidade, mas que, segundo o autor, pode e deve existir. Assim nasce o mundo ideal que amplia as possibilidades da fotografia e brinca com os limites. Hernandez criou essas imagens graças ao Midjourney e depois as processou na pós-produção.

Website oficial: www.futurefilmfestival.it