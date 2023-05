Termos de Gousens e D’Ambrosio

Onde assistir Real Madrid – Manchester City na TV e streaming – enquanto espera pelo Euroderby, primeira semifinal da… campeões Subir no palco seria Real Madrid-Manchester City, marcada para terça-feira, às 21h00. Porém, a volta está marcada para 17 de maio: time vencedor já saberá se desafia Inter ou Milão no fim.

Como as duas equipes chegam?

o real MadridPorém, apesar de ter atuado abaixo das expectativas, ela voltou da conquista Copa Del Rey contra o Osuna. stent RodrigoNa verdade, é permitido Carlos Ancelotti alcançar Sextetoou pegue todos os prêmios disponíveis para brancos nestes dois anos. Ao contrário do que se possa pensar, este professor significa muito para mim brancosquem não conseguiu isso xícara durante 10 anos. Satisfação também Karim Benzema E Toni Kroos: O primeiro alcançou 25 troféus em casa brancaEnquanto o segundo com este sucesso ganhou tudo com esta camisola. Além disso, depois da noite passada, A.J Florentino Pérez Ele estará a apenas um troféu de se tornar o presidente mais premiado do clube. Portanto, este é mais um motivo para ir a Istambul.

Com a vitória sobre o Leeds, a favor Cidade de Manchester veio lá Décima quinta vitória nas últimas 16 partidas Em todas as competições, incluindo 10 consecutivas em Liga Premiada. um time casa de guarda Ele está bem, está em forma e, como vimos ontem, ele aguenta Halland Não trabalhar horas extras de vez em quando. tudo isso permitido Cidadãos Para recuperar as rédeas do torneio, cujo destino agora depende deles. em campeõesComo se não bastasse a importância da partida, também haveria um sentimento de vingança por parte dos ingleses. Apenas um ano atrásna verdade, As duas equipes sempre se enfrentaram nas semifinais E para levar a melhor, foi o Real Madrid, graças a uma reviravolta histórica.

Onde você pode assistir Real Madrid – Manchester na TV e transmissão ao vivo

Real Madrid-Manchester City seria óbvio hoje canal 5imediatamente depois TG5 E a versão abreviada de notícias de tira. Além disso, a partida também será transmitida céunos canais Sky Sports Futebol (Canal 203) e Sky Sports One (Canal 201). No entanto, a partida será visível em dispositivos móveis céu vai E Mediaset Infinity.

configurações possíveis

Real Madrid (4-3-3): Courtois. Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrigo, Benzema, Vinícius Jr. todos. Ancelotti

Manchester City (3-4-2-1): Ederson. Walker, Stones, Robin Dias; Mahrez, Rodri, Gundogan, Grealish; DeBruen, Bernardo Silva; Halland. todos. casa de guarda