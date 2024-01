«Sempre fui a rainha má» – Corriere.it

para Equipe editorial de entretenimento

A cantora que volta do Big Brother responde à artista que incomodou o colega como convidada de Fabio Fazio no programa “Che Tempo che fa”

Rosanna Fratello responde na mesma moeda a Ornella Fanone, que falou (mal) dela na noite de domingo no programa “Che Tempo Che fa”. “Querida Ornella, ouvi você falando sobre mim esta noite no Che Tempo Che Fa. Quanto você disse !!!”, escreveu Fratello, que acabou de se formar no Big Brother, nas redes sociais, acrescentando: “Lembro que não cantei apenas ‘Sou mulher, não sou santa’”. Meus fãs sabem que tive a sorte de ter uma carreira longa e gratificante entre a música e o cinema. Tive uma oportunidade maravilhosa com o Strehler, pois sou a heroína do filme Sacco e Vanzetti, dirigido pelo grande Giuliano Montaldo, que é um filme que já rodou o mundo. Eu tinha apenas 20 anos quando estávamos na mesma gravadora e era quase duplo. Você poderia ter me dado alguns bons conselhos, e por que não se tornar minha amiga, mas em vez disso você sempre foi como a rainha má, aquela rainha da Branca de Neve!!!”, finalizou Rosanna Fratello.

Fanone da Fazio relembrou quando deixou de cooperar com uma gravadora conhecida: “Ele não me segue mais. Ele me disse: 'Olha, eu tenho Rosanna Brother, você vai ver…'. Mas você vai ver o quê? Respondi imediatamente: 'Você vai ver, está escrito na testa dele que ele não pode. Ele fez isso!” Fábio Fazio, surpreso com as declarações do convidado, interveio, tentando preencher a lacuna: “Mas o que você me diz? Ele teve muito sucesso e teve uma carreira importante. Isso não é verdade, vamos lá.” Porém, a cantora foi direto como um trem e continuou provocando a colega, dizendo que só havia cantado uma música famosa: “Sucesso? Eh, a música “Don't Take Me Into the Woods at Night”. Tenho medo da floresta à noite. a! Até aqui, até aqui. Essa rivalidade? Mas que rivalidade. “Eu digo que estava escrito na testa dele.”