Estrelas do futebol juntam-se à APEX para investir em esportes, mídia e entretenimento

APEX, uma empresa de investimento portuguesa liderada por atletas de elite, anunciou hoje o lançamento de um novo Fundo de Desempenho Elite de 50 milhões de euros.

Este veículo de investimento destina-se a remodelar o panorama desportivo, mediático e de entretenimento, canalizando a experiência e a visão de atletas de classe mundial, como os campeões de Fórmula 1 Carlos Sainz e Lando Norris e os vencedores do Campeonato do Mundo da FIFA e da UEFA Champions League. Rafael Varane.

A filosofia do Fundo gira em torno de: Promover soluções inovadoras que redefinam os limites das indústrias de esportes, mídia e entretenimento.

Os investidores têm o privilégio de aceder a uma carteira diversificada e meticulosamente gerida pela equipa de especialistas da APEX, conhecidos pela sua credibilidade e capacidade de encontrar as oportunidades certas nestes setores.

À lista de investidores ilustres somam-se, entre outros, o piloto de Fórmula 1 Valtteri Bottas, o motociclista Miguel Oliveira e jogadores internacionais de futebol. Jan Vertonghen, Daly cego, Lucas de Jong, João Mário E Julian Draxler E o surfista era Igarashi.

Antonio CacorinoCEO da APEX disse:Temos o prazer de apresentar o Elite Performance Fund, uma plataforma dinâmica que utiliza a experiência da APEX combinada com as perspectivas únicas de atletas talentosos. Este fundo combina a coragem, a dedicação e a mentalidade de desempenho dos atletas com estratégias de investimento inovadoras. Ao contrário dos investidores tradicionais, as nossas raízes, experiências e ideias vêm diretamente do mundo do desporto. Os atletas não são apenas a nossa fonte de capital, são também nossos parceiros. Eles influenciam nossas decisões com insights reais de seus respectivos esportes“.

Rafael Varanejogador de futebol do Manchester United e da seleção francesa: “Venho investindo em startups há algum tempo. O acesso às oportunidades certas é crucial. Ao ingressar na APEX, não só terei acesso a oportunidades adequadas, mas também poderei compartilhar minhas experiências de investimento com outros atletas e aprender com suas experiências. Uma combinação poderosa e emocionante“.

Jan VertonghenJogador de futebol do Anderlecht e da seleção belga: “Os atletas sempre puderam ajudar a acelerar o crescimento de empresas que impactam o mundo dos esportes. Tudo o que precisávamos era da plataforma certa, APEX, para reunir uma comunidade de atletas empreendedores com ideias semelhantes“.

A empresa de investimento portuguesa já investiu noutros empreendimentos desportivos de elite, como a TMRW SPORTS para Tiger Woods e Rory McIlroy.

Outros investimentos incluem a empresa de tecnologia de IA inteligente Playsight e a gestora de ativos de mídia esportiva ScorePlay.

O lançamento do Elite Performance Fund marca um momento decisivo para a APEX, que se posiciona como líder no cenário de investimento desportivo liderado por uma comunidade de atletas empreendedores.

